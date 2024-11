Ada 12 Emiten Tebar Dividen Interim, SMAR-TBLA Menarik Dikoleksi?

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak 12 emiten akan membagikan dividen interim ke pemegang sahamnya dalam waktu dekat. Pembagian dividen interim ini diperkirakan akan membuat pergerakan saham-saham tersebut menjadi positif.

Head of Research Kiwoom Sekuritas Sukarno Alatas menjelaskan sentimen dividen akan mempengaruhi saham-saham pembagi dividen tersebu sampai tanggal cum date.

"Akan tetapi tidak semua saham yang akan bagi dividen direspons positif," ujar Sukarno, Senin (11/11/2024).

Sukarno juga menjelaskan dividen interim berpeluang untuk membuat pergerakan harga saham emiten pembagi dividen menjadi menarik di mata investor.

Meski demikian, lanjutnya, hal tersebut tergantung kondisi seperti potensi dividen yield yang tinggi atau tidak. Selain itu, kondisi pasar yang kurang bersahabat bisa membuat pelaku pasar melakukan wait and see sehingga saham-saham pembagi dividen tersebut tidak bergerak.

"Rekomendasinya boleh hold jika yang mengharapkan dividennya dan bisa trading buy sampai cum date bagi yang menggunakan strategi jangka pendek," ucap Sukarno.

Sementara itu, Head of Investment Information Mirae Asset Sekuritas Martha Christina menjelaskan sebanyak 12 emiten pembagi dividen ini berasal dari saham-saham second liner.

"Ini jadi sentimen yang baik untuk pergerakan harga sahamnya," ucap Martha.

Akan tetapi, lanjutnya, hal ini memang belum menjadi penggerak utama saham-saham tersebut, karena mengingat yield dividen dari emiten-emiten tersebut di bawah 3%.

Sebagai informasi, sederet emiten kembali mengumumkan pembagian dividen interim dalam waktu dekat ini. Per November, sudah ada 12 emiten yang mengumumkan aksi korporasi tersebut, yakni SMAR, TBLA, BUDI, AVIA, KLAS, MARK, ASSA, SCMA, MPXL, KMDS, AXIO, dan FWCT.

Emiten CPO Grup Sinar Mas, PT Sinar Mas Agro Resources & Technology Tbk. (SMAR) menjadi emiten dengan nilai dividen per saham tertinggi, yakni sebesar Rp105 per saham. Nilai dividen tersebut disusul oleh PT Tunas Baru Lampung Tbk. (TBLA) dengan nilai dividen sebesar Rp35 per saham.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.