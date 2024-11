Investor Siap Cuan! 8 Emiten Cum Dividen Pekan Depan, Ada SMAR, AVIA hingga ASSA

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Sederet emiten di pasar modal seperti SMAR, AVIA hingga ASSA menjadwalkan cum dividen pada pekan depan, yakni pada 11 hingga 14 November 2024. Besaran dividen secara total mencapai triliunan rupiah.

Perlu diketahui, cum date atau tanggal cum dividen merupakan tanggal terakhir bagi investor yang ingin membeli saham tertentu dan berhak untuk mendapatkan dividen perusahaan yang telah diumumkan. Untuk bisa mendapat dividen, maka investor perlu membeli saham tersebut sebelum atau pada tanggal cum dividen.

Sementara itu, ex date atau tanggal ex dividen merupakan hari pertama saat pemegang saham tidak berhak lagi mendapatkan dividen dari suatu perusahaan. Tanggal ex dividen dijadwalkan satu hari kerja setelah tanggal cum dividen.

Pada awal pekan atau Senin (11/11/2024), ada saham PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. (SMAR) yang menjadwalkan cum dividen. Emiten Grup Sinarmas tersebut akan membagikan dividen interim tahun buku 2024 senilai Rp105 per saham atau senilai total Rp301,58 miliar.

Direksi SMAR mengumumkan kepada para pemegang saham berdasarkan Keputusan Direksi Perseroan dan Surat Persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 30 Oktober 2024, telah disetujui dan diputuskan mengenai penetapan dan pembagian dividen interim untuk tahun buku 2024 sebesar Rp105 per saham.

"Sehingga total dividen interim yang dibagikan SMAR adalah sejumlah Rp301.580.303.430 [Rp301,58 miliar]," paparnya dalam keterangan resmi.

Dividen interim akan dibagikan kepada para pemegang saham SMAR yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 13 November 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB (recording date). Adapun, dividen interim SMAR akan dibayarkan pada 20 November mendatang.

Lalu pada hari berikutnya, Selasa (12/11/2024), sebanyak 3 emiten menjadwalkan cum date dividennya. Emiten-emiten tersebut adalah PT Avia Avian Tbk. (AVIA), PT Budi Starch & Sweetener Tbk. (BUDI) dan PT Tunas Baru Lampung Tbk. (TBLA).

Emiten milik konglomerat Hermanto Tanoko, AVIA bakal membagikan dividen interim senilai Rp11 per saham atau senilai total Rp681,48 miliar.

Direksi Avia Avian dalam keterbukaan informasi menyampaikan dividen interim itu didasarkan pada keputusan sirkuler direksi sebagai pengganti rapat direksi No.013/AA/SK/DIR/XI/2024 tanggal 1 November 2024. Keputusan itu telah mendapat persetujuan dari dewan komisaris perseroan.

“Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham perseroan bahwa perseroan akan melaksanakan pembagian dividen interim sebesar Rp11 per saham untuk tahun buku 2024,” tulisnya dalam pengumuman, dikutip Selasa (5/11/2024).

Nilai dividen interim itu sama dengan tahun buku 2023, tetapi lebih tinggi dari dividen interim tahun buku 2022 sebesar Rp10 per saham.

Dividen Avia Avian akan dibayarkan kepada para investor pada 21 November 2024 mendatang

Sementara dividen interim BUDI dan TBLA adalah senilai masing-masing Rp5 per saham dan Rp35 per saham. Dividen interim BUDI dan TBLA tersebut akan dibayarkan kepada para investor pada 4 Desember 2024.

Kemudian pada hari berikutnya, Rabu (13/11/2024), ada satu emiten yang menjadwalkan cum dividen yakni, PT Mark Dynamics Indonesia Tbk. (MARK).

MARK bakal membagikan dividen interim kedua untuk tahun buku 2024 senilai total Rp76 miliar.

Direksi Mark Dynamics menyampaikan dividen itu berdasarkan surat keputusan direksi pada 1 November dan persetujuan komisaris pada 30 Oktober 2024.

“Perseroan memutuskan dan menyetujui pembagian dividen interim untuk tahun buku 2024 sebesar Rp76 miliar atau Rp20 per saham kepada seluruh pemegang saham perseroan,” tulisnya dalam pengumuman, Selasa (5/11/2024).

Sebelumnya, MARK telah membagikan dividen interim tahun buku 2024 senilai Rp76 miliar atau Rp20 per saham pada 6 September 2024. Dengan demikian, total dividen interim MARK untuk tahun buku 2024 sebesar Rp152 miliar atau Rp40 per saham.

Dividen interim MARK untuk tahun buku 2024 yang mencapai total Rp40 per saham melonjak 8 kali lipat dibanding realisasi tahun buku 2023 yang tercatat hanya Rp5 per saham.

Kemudian terakhir di pekan depan, tepatnya pada Kamis (14/11/2024), ada 3 emiten yang menjadwalkan cum dividen yakni, PT Adi Sarana Armada Tbk. (ASSA), PT MPX Logistics International Tbk. (MPXL) dan PT Surya Citra Media Tbk. (SCMA).

Adapun, emiten transportasi besutan TP Rachmat, PT Adi Sarana Armada Tbk. (ASSA) berencana menebar dividen interim sebesar Rp73,82 miliar atau Rp20 per saham pada bulan ini kepada pemegang sahamnya.

Berdasarkan keterbukaan informasi, rencana tebaran dividen interim itu mengacu Keputusan Direksi Perseroan No.001/SK/BOD/ASSA/XI/2024 per 4 November 2024.

"Telah menyetujui untuk membagikan dividen interim untuk tahun buku 2024 berdasarkan laporan keuangan perseroan periode 30 September 2024," tulis Manajemen ASSA di keterbukaan informasi pada Rabu (6/11/2024).

Sementara MPXL berencana akan membagikan dividen interim senilai Rp1,5 miliar atau setara 0,75 per saham.

Keputusan pembagian dividen interim tersebut sesuai dengan keputusan direksi yang telah disetujui oleh dewan komisaris pada Senin 5 November 2024.

Adapun, SCMA akan menebar dividen interim tahun buku 2024 kepada investor senilai Rp5 per saham. Keputusam tersebut telah disepakati oleh Dewan Komisaris Perseroan, pada 4 November 2024.

"Telah memutuskan dan menyetujui untuk membagikan Dividen Interim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp5 per lembar saham," kata manajemen SCMA dalam keterbukaan infromasi, Kamis (7/11/2024).

Berikut Daftar Cum Dividen Emiten Periode 11—14 November 2024:

Senin 11 November 2024:

PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. (SMAR) Rp105 per Saham.

Selasa 12 November 2024:

PT Avia Avian Tbk. (AVIA) Rp11 per Saham.

PT Budi Starch & Sweetener Tbk. (BUDI) Rp5 per Saham.

PT Tunas Baru Lampung Tbk. (TBLA) Rp35 per saham.

Rabu 13 November 2024:

PT Mark Dynamics Indonesia Tbk. (MARK) Rp20 per Saham.

Kamis 14 November 2024:

PT Adi Sarana Armada Tbk. (ASSA) Rp20 per Saham.

PT MPX Logistics International Tbk. (MPXL) Rp0,75 per Saham.

PT Surya Citra Media Tbk. (SCMA) Rp5 per saham.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.