Reli Harga Emas Hingga Bitcoin Sepekan Jelang Pemilu AS

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Harga sejumlah komoditas seperti emas dan Bitcoin tercatat mengalami kenaikan sepekan jelang pemilihan umum Presiden Amerika Serikat (AS) pada 5 November 2024 mendatang

Mengutip Bloomberg, harga emas kembali memecahkan rekor tertingginya pada awal perdagangan di Asia hari Rabu (30/10/2024), seiring dengan sikap investor yang mencerna data ekonomi terbaru AS dan mempertimbangkan potensi gangguan pasar menjelang pemilihan presiden yang semakin dekat. Pemilu AS dimulai setelah Senin pertama di bulan November.

Harga emas batangan sempat naik hingga mencapai US$2,775.47 per troy ounce, melampaui rekor sebelumnya yang dicatat pada perdagangan Selasa (29/10/2024) kemarin.

Pasar sedang mempertimbangkan laporan yang menunjukkan lowongan pekerjaan AS turun ke level terendah sejak awal tahun 2021.

Realisasi data ekonomi tersebut bertentangan dengan capaian September yang menunjukkan pasar tenaga kerja masih kuat, yang mendorong para pedagang untuk mengurangi spekulasi terhadap penurunan suku bunga besar-besaran oleh Federal Reserve. Biaya pinjaman yang lebih tinggi biasanya berdampak negatif bagi logam mulia.

Spekulasi terhadap harga komoditas juga meningkat menjelang pertemuan para pengambil kebijakan bank sentral AS, The Fed,pada 6-7 November. Para investor di pasar keuangan diyakini akan mencermati lebih banyak angka ekonomi AS yang akan dirilis akhir pekan ini – termasuk angka inflasi dan gaji – yang mungkin memberikan petunjuk mengenai jalur pelonggaran The Fed hingga tahun 2025.

Laporan tersebut telah disusun untuk menunjukkan ketahanan mendasar dalam perekonomian dan hambatan di pasar tenaga kerja setelah dua badai. Para ekonom memperkirakan para pembuat kebijakan akan menurunkan suku bunga sebesar seperempat poin persentase pada minggu depan.

Logam mulia telah melonjak lebih dari sepertiga tahun ini, didukung oleh pembelian bank sentral dan permintaan aset safe haven akibat konflik di Timur Tengah dan Ukraina. Pemilihan presiden AS yang ketat antara Kamala Harris dan Donald Trump yang akan berlangsung kurang dari seminggu lagi juga menjadi perhatian utama investor, dengan ketidakpastian mengenai hasilnya menggarisbawahi peran emas batangan sebagai tempat yang aman bagi investor.

“Posisi pasar meningkat menjelang pemilu, tetapi juga sebagai antisipasi penurunan suku bunga The Fed lebih lanjut serta ketidakpastian pasar dan geopolitik yang lebih luas,” kata analis Standard Chartered Plc, Suki Cooper, dalam sebuah catatan.

Cooper menuturkan, dalam skenario kemenangan Trump, pasar fokus pada implikasi tarif yang lebih luas, serta tekanan inflasi akibat tarif tersebut.

Harga Bitcoin Meroket

Sementara itu, harga Bitcoin telah melonjak lebih dari 8% selama dua sesi perdagangan terakhir dan menempatkan mata uang kripto asli di ambang melampaui rekor tertinggi hampir US$74,000 yang dicapai pada bulan Maret.

Aset digital terbesar tersebut sempat naik hingga ke level US$73.433 sebelum mengurangi penguatannya ke posisi US$72.970. Harga token yang lebih kecil seperti Ether peringkat kedua dan Dogecoin favorit kerumunan meme juga didorong lebih tinggi.

Bitcoin dipandang oleh beberapa orang sebagai aset yang termasuk dalam Trump trade karena calon presiden dari Partai Republik Donald Trump menggunakan aset digital selama kampanye. Trump unggul dalam prediksi pasar, sementara jajak pendapat menunjukkan persaingan ketat melawan kandidat Wakil Presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris.

Market Analyst di IG Australia Pty, Tony Sycamore menjelaskan, token tersebut terus memperhitungkan kemenangan pemilu Donald Trump. Dia menuturkan, Bitcoin perlu menembus level US$70,000 secara berkelanjutan untuk meningkatkan keyakinan bahwa aset tersebut dapat melampaui rekor tertinggi bulan Maret di US$73,798.

Trump telah berjanji untuk menjadikan AS sebagai ibu kota kripto di planet ini. Harris telah mengadopsi pendekatan yang lebih terukur dan berjanji untuk mendukung kerangka peraturan untuk industri ini. Posisi mereka kontras dengan tindakan keras terhadap sektor ini di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden.

Mantan presiden yang kembali berlaga itu juga mengatakan bahwa dia akan meminta miliarder Elon Musk – yang merupakan donor utama kampanyenya – untuk melakukan pemotongan belanja pemerintah. Upaya tersebut dijuluki Departemen Efisiensi Pemerintahan, atau DOGE, mengacu pada token Dogecoin yang dianut Musk.

Afiliasi Musk dengan kampanye Trump membantu meningkatkan sentimen di kalangan pedagang, menurut Arisa Toyosaki, salah satu pendiri Cega, penyedia layanan derivatif kripto.

Pedagang opsi telah meningkatkan taruhan bahwa Bitcoin akan mencapai puncak $80.000 pada akhir November terlepas dari siapa yang memenangkan pemilu. Volatilitas yang tersirat menjelang Hari Pemilu pada 5 November meningkat. ETF Spot-Bitcoin di AS telah menarik arus masuk bersih sekitar $3,6 miliar sepanjang bulan ini.

Bitcoin akhir-akhir ini berhasil mengatasi pertaruhan yang lebih kecil pada penurunan suku bunga Federal Reserve serta laporan pengawasan AS yang lebih besar terhadap Tether, sebuah stablecoin yang bertindak sebagai kunci utama dalam perdagangan kripto. Cryptocurrency asli telah melonjak 71% pada tahun 2024.

Harga Minyak

Sementara itu, harga minyak terpantau naik seiring dengan data industri yang menunjukkan penurunan mengejutkan dalam persediaan minyak mentah dan bensin AS.

Kenaikan tersebut sekaligus menghentikan tren penurunan harga pada dua sesi sebelumnya karena prospek meredanya permusuhan di Timur Tengah.

Mengutip Reuters, harga minyak mentah berjangka jenis Brent tercatat naik 0,3% atau 21 sen menjadi US$71,33 per barel. Semnetara itu, harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS juga menguat 0,3% atau 22 sen menjadi US$67,43 per barel.