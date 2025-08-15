Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Harga Minyak Global Reli Jelang Pertemuan Trump-Putin

Harga minyak global naik menjelang pertemuan Trump-Putin terkait Ukraina, dengan ancaman sanksi ekonomi jika kesepakatan gagal.
Lorenzo Anugrah Mahardhika
Lorenzo Anugrah Mahardhika - Bisnis.com
Jumat, 15 Agustus 2025 | 06:06
Share
Kapal tanker minyak mentah berbendera Rusia milik Rosneft, Akademik Gubkin, saat transit di Selat Bosphorus di Istanbul, Turki, 28 November 2024./REUTERS-Yoruk Isik
Kapal tanker minyak mentah berbendera Rusia milik Rosneft, Akademik Gubkin, saat transit di Selat Bosphorus di Istanbul, Turki, 28 November 2024./REUTERS-Yoruk Isik

Bisnis.com, JAKARTA - Harga minyak dunia menguat ke level tertinggi dalam sepekan setelah Presiden AS Donald Trump memperingatkan konsekuensi berat jika pertemuannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin soal Ukraina gagal.

Melansir Reuters pada Jumat (15/8/2025), harga minyak berjangka jenis Brent naik US$1,21 atau 1,8% menjadi US$66,84 per barel. Sementara itu harga minyak jenis West Texas Intermediate (WTI) menguat US$1,31 atau 2,1% ke posisi US$63,96 per barel.

Penguatan ini membawa kedua acuan harga minyak keluar dari level jenuh jual secara teknikal untuk pertama kalinya dalam tiga hari, sekaligus mengangkat Brent ke penutupan tertinggi sejak 6 Agustus.

Pada Selasa (12/8/2025), Brent sempat ditutup di level terendah sejak 5 Juni dan WTI di posisi terendah sejak 2 Juni, tertekan data persediaan dan pasokan minyak yang bearish dari Badan Informasi Energi AS (EIA) dan Badan Energi Internasional (IEA).

Trump pada Kamis menyatakan dirinya menilai Putin siap mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang di Ukraina setelah Presiden Rusia itu memberi sinyal positif menjelang KTT mereka di Alaska.

Namun sehari sebelumnya, Trump mengancam akan menjatuhkan “konsekuensi berat” jika Putin tidak menyepakati perdamaian di Ukraina, tanpa memberikan rincian. Trump juga telah mewanti-wanti kemungkinan sanksi ekonomi jika pertemuan Jumat tidak menghasilkan kesepakatan.

Baca Juga

Rusia merupakan produsen minyak mentah terbesar kedua di dunia pada 2024 setelah AS. Setiap kesepakatan yang berpotensi melonggarkan sanksi terhadap Moskow kemungkinan akan meningkatkan pasokan minyak Rusia di pasar global.

Trump juga mengancam akan memberlakukan tarif sekunder kepada pembeli minyak Rusia, terutama China dan India, jika Moskow melanjutkan perang di Ukraina.

“Ketidakpastian pembicaraan damai AS–Rusia terus memberikan premi risiko bullish mengingat pembeli minyak Rusia dapat menghadapi tekanan ekonomi lebih besar,” tulis Rystad Energy dalam catatan kepada klien.

Meski demikian, sejumlah analis masih meragukan Trump akan mengambil langkah yang dapat secara signifikan mengganggu pasokan minyak.

Pemangkasan Suku Bunga The Fed

Adapun, ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed pada September juga menopang harga minyak. Mayoritas pelaku pasar meyakini langkah itu akan diambil bulan depan setelah data inflasi konsumen AS pada Juli menunjukkan kenaikan moderat.

Bank sentral seperti Federal Reserve AS menggunakan suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Penurunan suku bunga dapat memangkas biaya pinjaman konsumen, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan permintaan minyak.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyebut pemangkasan agresif sebesar 50 basis poin mungkin dilakukan, mengingat lemahnya data ketenagakerjaan terbaru.

Namun, lonjakan inflasi produsen AS dikhawatirkan membuat sebagian pembuat kebijakan The Fed tetap waspada terhadap risiko kenaikan harga, memperkuat perdebatan soal alasan pemangkasan suku bunga bulan depan, dan menjaga ketegangan antara bank sentral AS dan Gedung Putih.

Dari Eropa, investasi minyak dan gas Norwegia diperkirakan mencapai puncaknya tahun ini dan mulai menurun pada 2026 seiring rampungnya proyek-proyek besar, menurut survei badan statistik negara tersebut.

Norwegia memproduksi sekitar 2% minyak dunia dan menjadi pemasok gas pipa terbesar di Eropa setelah invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Lorenzo Anugrah Mahardhika
Editor : Aprianto Cahyo Nugroho

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Rapor IHSG saat Presiden Pidato RAPBN & Nota Keuangan 5 Tahun Terakhir
Premium
2 jam yang lalu

Rapor IHSG saat Presiden Pidato RAPBN & Nota Keuangan 5 Tahun Terakhir

Prospek Terbaru Saham Gojek (GOTO) usai Laporkan Kinerja Semester I/2025
Premium
3 jam yang lalu

Prospek Terbaru Saham Gojek (GOTO) usai Laporkan Kinerja Semester I/2025

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Harga Minyak Global Melemah, Pasar Tunggu Pertemuan Trump-Putin

Harga Minyak Global Melemah, Pasar Tunggu Pertemuan Trump-Putin

OPEC Revisi Estimasi Pasokan Minyak, ICP Juli 2025 Turun ke Level US$68,59 per Barel

OPEC Revisi Estimasi Pasokan Minyak, ICP Juli 2025 Turun ke Level US$68,59 per Barel

OPEC Ramal Permintaan Minyak Dunia Meningkat pada 2026

OPEC Ramal Permintaan Minyak Dunia Meningkat pada 2026

Harga Minyak Global Melemah, Pasar Tunggu Data Stok AS

Harga Minyak Global Melemah, Pasar Tunggu Data Stok AS

Four Key Food Commodities Exceed Price Ceilings and Show Wide Regional Gaps

Four Key Food Commodities Exceed Price Ceilings and Show Wide Regional Gaps

Pasar Menanti Pertemuan Trump-Putin, Harga Minyak Mentah Menguat

Pasar Menanti Pertemuan Trump-Putin, Harga Minyak Mentah Menguat

Rusia Batasi Panggilan Telegram dan WhatsApp

Rusia Batasi Panggilan Telegram dan WhatsApp

Ukraina Akhirnya Menyerah pada Rusia?

Ukraina Akhirnya Menyerah pada Rusia?

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Ramalan Saham Potensial Beyond LQ45
Bursa & Saham
12 menit yang lalu

Ramalan Saham Potensial Beyond LQ45

Harga Emas Hari Ini, 15 Agustus 2025 di Pasar Komoditas
Emas
52 menit yang lalu

Harga Emas Hari Ini, 15 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 15 Agustus Lompat ke Atas Rp2 Juta
Emas
1 jam yang lalu

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 15 Agustus Lompat ke Atas Rp2 Juta

IHSG Hari Ini Jumat, 15 Agustus Saat Pidato Kenegaraan Perdana Prabowo
Bursa & Saham
1 jam yang lalu

IHSG Hari Ini Jumat, 15 Agustus Saat Pidato Kenegaraan Perdana Prabowo

IHSG dan Sentimen Pasar Sebelum Pidato Nota Keuangan Prabowo
Bursa & Saham
2 jam yang lalu

IHSG dan Sentimen Pasar Sebelum Pidato Nota Keuangan Prabowo

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Hari Ini Kamis, 14 Agustus di Pasar Spot

2

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 14 Agustus 2025

3

Tabel Harga Pembelian Kembali Emas Antam Hari Ini Kamis, 14 Agustus dan Besaran Pajaknya

4

Harga Emas Antam 24 Karat Hari Ini Kamis, 14 Agustus 2025 di Gerai Resmi

5

Emiten Hashim Djojohadikusumo Surge WIFI Negosiasi Akuisisi Link Net (LINK) dari Axiata

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Harga Emas Hari Ini, 15 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

Harga Emas Hari Ini, 15 Agustus 2025 di Pasar Komoditas

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 15 Agustus Lompat ke Atas Rp2 Juta

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 15 Agustus Lompat ke Atas Rp2 Juta

IHSG Hari Ini Jumat, 15 Agustus Saat Pidato Kenegaraan Perdana Prabowo

IHSG Hari Ini Jumat, 15 Agustus Saat Pidato Kenegaraan Perdana Prabowo

Waspada IHSG Semakin Dekat 8.000 Makin Rawan Profit Taking

Waspada IHSG Semakin Dekat 8.000 Makin Rawan Profit Taking

IHSG Dekati 8.000, BEI: Jadi Kado untuk HUT ke-80 Indonesia

IHSG Dekati 8.000, BEI: Jadi Kado untuk HUT ke-80 Indonesia

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

13 Agustus 2025

Foto

Pengamanan jelang sidang tahunan MPR
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Emas Hari Ini Kamis, 14 Agustus di Pasar Spot

2

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 14 Agustus 2025

3

Tabel Harga Pembelian Kembali Emas Antam Hari Ini Kamis, 14 Agustus dan Besaran Pajaknya

4

Harga Emas Antam 24 Karat Hari Ini Kamis, 14 Agustus 2025 di Gerai Resmi

5

Emiten Hashim Djojohadikusumo Surge WIFI Negosiasi Akuisisi Link Net (LINK) dari Axiata