Medco (MEDC) Tentukan Kurs Dividen Rp15.581, Investor Terima Rp15,75 per Saham

Bisnis.com, JAKARTA — PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) menetapkan kurs rupiah untuk pembagian dividen interim sebesar Rp15.581 per dolar AS. Kurs ini akan membuat investor MEDC menerima dividen interim senilai Rp15,75 per saham.

Manajemen MEDC dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) mengatakan kurs rupiah konversi pembagian dividen interim MEDC tahun buku 2024 mengacu pada kurs tengah Bank Indonesia tanggal 15 Oktober 2024. Kurs tersebut yaitu sebesar Rp15.581 per dolar AS.

Oleh karena itu, dividen interim MEDC senilai US$25,89 juta setara dengan Rp403,39 miliar. Dividen per saham US$0,001 dimana setiap pemegang saham mendapat Rp15,75 per saham jika dikonversikan ke rupiah.

"Dividen per saham sebesar US$0,001 yang akan dibagikan kepada pemegang saham yang berdomisili di Indonesia baik berkebangsaan Indonesia atau berkebangsaan asing adalah sebesar Rp15,75 per saham," kata Manajemen MEDC, Rabu (16/10/2024).

Sebelumnya, Presiden Direktur MEDC Hilmi Panigoro mengatakan nominal dividen interim itu relatif lebih besar 5% jika dibandingkan dengan dividen interim yang dibagikan tahun lalu.

“Hal ini memperkuat keyakinan MedcoEnergi terhadap masa depan bisnis dan komitmen berkelanjutan untuk memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham,” kata Hilmi dalam siaran pers, dikutip Kamis (3/10/2024).

Hilmi mengatakan kinerja keuangan MEDC sampai paruh pertama tahun ini relatif tumbuh signifikan. Malahan, dia mengatakan, total imbal hasil pemegang saham perusahaan terbilang naik sejak 2022.

“Total imbal hasil pemegang saham kami sejak 2022 telah menggungguli tidak hanya rekan-rekan industri kami tetapi juga kelompok saham energi yang lebih luas yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia,” kata Hilmi.

Adapun, bagi pemegang saham tanpa warkat yang berkebangsaan Indonesia atau berkebangsaan asing tetapi berdomisili di Indonesia, pembayaran dividen akan dilakukan dalam mata uang Rupiah, dengan nilai setara dengan dividen yang dibayarkan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat berdasarkan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Di sisi lain, bagi pemegang saham tanpa warkat berkebangsaan asing atau berkebangsaan Indonesia tetapi berdomisili di luar negeri, pembayaran Dividen Interim akan dilakukan dalam mata uang Dolar AS.

Jadwal Pelaksanaan Pembagian Dividen Interim MEDC :

Keterangan Tanggal Persetujuan Dewan Komisaris & Direksi Perseroan 1 Oktober 2024 Pengumuman jadwal & tata cara pembagian Dividen Interim 3 Oktober 2024 Tanggal DPS (Recording Date) 15 Oktober 2024 Cum Dividen Pasar Reguler & Negosiasi 11 Oktober 2024 Cum Dividen Pasar Tunai 15 Oktober 2024 Ex Dividen Pasar Reguler & Negosiasi 14 Oktober 2024 Ex Dividen Pasar Tunai 16 Oktober 2024 Pengumuman Nilai Tukar Dollar AS ke Rupiah 16 Oktober 2024 Pembagian Dividen Interim 1 November 2024

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.