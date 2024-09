Indeks Bisnis-27 Ditutup Hijau Ditopang Penguatan BRIS, MAPI hingga ANTM

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Bisnis-27 ditutup menguat sejalan dengan kenaikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Selasa (17/9/2024). Beberapa saham yang melonjak, antara lain BRIS, MAPI, JSMR hingga ANTM.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), indeks hasil kerja sama Bursa dengan harian Bisnis Indonesia ini ditutup naik 0,73% ke level 610,99.

Indeks bergerak di kisaran 607,62 sampai dengan 611,80 pada perdagangan hari ini. Tercatat 16 saham menguat, 5 terkoreksi, dan 6 saham stagnan.

Seperti diketahui, kapitalisasi pasar dari Indeks Bisnis-27 saat ini telah menembus angka sekitar Rp4.757,49 triliun. Adapun nilai transaksi harian berada di kisaran Rp5,85 triliun yang melibatkan 1,92 miliar lembar saham.

Sejumlah saham mencatatkan kenaikan harga yang signifikan sampai penutupan perdagangan hari ini. Misalkan, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) dan PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) masing-masing mencatatkan lonjakan harga saham sebesar 8,39% dan 7,83%.

Sampai penutupan perdagangan, saham BRIS telah menguat 240 poin ke level Rp3.100 per lembar. BRIS menghimpun transaksi sebesar 198 juta lembar saham dengan nilai mencapai Rp611 miliar.

Sementara itu, saham MAPI telah menguat 130 poin ke level Rp1.790 per lembar. MAPI menghimpun transaksi Rp57 miliar, yang melibatkan 32 juta lembar saham.

Selanjutnya, saham PT Jasa Marga Tbk. (JSMR) dan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) masing-masing mencatatkan penguatan harga saham sebesar 3,45% dan 3,37%.

Di sisi lain, sejumlah saham mencatatkan penurunan harga yang signifikan di antaranya PT Sarana Menara Nusantara Tbk. (TOWR), PT XL Axiata Tbk. (EXCL) dan PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk (INKP).

TOWR terkoreksi 1,74% ke level Rp845 per lembar, EXCL susut 1,29% ke level Rp2.290 per lembar dan INKP turun 1,19% ke level Rp8.275 per lembar.

IHSG ditutup menguat menyentuh level all time high pada Selasa (17/9/2024), dengan nilai transaksi hampir Rp12 triliun. Sejumlah saham seperti BMRI, BRIS hingga ADRO turut menguat pada perdagangan hari ini.

Berdasarkan data RTI Infokom, IHSG ditutup berada pada posisi 7.831,77 atau naik 0,25%. Sepanjang perdagangan hari ini, IHSG bergerak pada rentang 7.802 sampai 7.854.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.