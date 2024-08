Saham TLKM, ASII dan MAPI Panen Cuan saat Indeks Bisnis-27 Ditutup Merah

Smallest Font Largest Font

Binsis.com, JAKARTA — Indeks Bisnis-27 ditutup melemah ke level 592,76 pada perdagangan hari ini, Kamis (29/8/2024). Saham TLKM, ASII dan MAPI justru terpantau cuan sore ini.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), pada pukul 16.00 WIB, indeks hasil kerja sama dengan harian Bisnis Indonesia ini terkontraksi 0,75% ke level 592,76. Indeks bergerak di kisaran 592,76 hingga 600,28 pada penutupan perdagangan hari ini.

Dari 27 konstituen, terdapat 20 saham yang berada di zona merah dan 3 saham berada di zona hijau, 4 stagnan.

Adapun transaksi kali ini tembus di angka sekitar Rp5,92 triliun, yang melibatkan 1,73 juta lembar saham. Saat ini, kapitalisasi pasar dari Indeks Bisnis-27 mencapai sekitar Rp4.695,69 triliun.

Tiga saham yang mengalami penguatan harga di antaranya PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. atau TLKM, PT Astra International Tbk (ASII) dan PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI).

Pada perdagangan hari ini, TLKM mencatatkan transaksi Rp488 miliar, yang melibatkan 161 juta lembar saham sebanyak 21.000 kali. Adapun, saham TLKM mencatatkan kenaikan 1,68% ke level Rp3.030 per lembar.

Selanjutnya, ASII mencatatkan transaksi sebesar Rp215 miliar yang melibatkan 43 juta lembar saham. Adapun, saham ASII diperdagangkan sebanyak 7.932 kali. Harga saham ASII naik 1% pada perdagangan hari ini ke level Rp5.075 per lembar.

Sementara itu, MAPI mencatatkan kenaikan harga 0,99% ke level Rp1.535 per lembar. Pada perdagangan hari ini, saham MAPI mencatat transaksi Rp31 miliar yang melibatkan 20 juta lembar saham sebanyak 4.605 kali.

Adapun, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turut mencatatkan kontraksi sebesar 0,41% ke level 7.627,6 atau turun 31,28 poin dari perdagangan sebelumnya.

Padahal, indeks komposit itu sempat naik ke level 7.704 pada penutupan sesi I perdagangan hari ini, Kamis (29/8/2024). Seiring dengan menguatnya indeks, saham BREN, PTRO hingga CUAN milik Prajogo Pangestu terpantau melesat siang tadi.

Data RTI Business menunjukkan IHSG menguat sebesar 0,60% atau 45,72 poin, mencapai 7.704,44 pada sesi I perdagangan.

Rentang pergerakan IHSG berada di antara 7.655 hingga 7.715. Total perdagangan saham mencapai 10,225 miliar dengan nilai transaksi mencapai Rp6,87 triliun dan frekuensi sebanyak 748.759 kali. Tercatat 278 saham menguat, 264 saham melemah, dan 240 saham stagnan. Kapitalisasi pasar mencapai Rp13.210 triliun.

Saham-saham milik Prajogo terpantau kompak menguat siang ini, ada PTRO yang terpantau melesat 19,11% atau 2.050 poin ke level Rp12.775 per lembar. Selanjutnya ada BREN yang menguat 5,88% ata 600 poin ke level Rp10.800 per saham. Tak ketinggalan ada CUAN yang terapresiasi 6,67% atau 625 poin ke level Rp10.000 per lembar.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.