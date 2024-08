IHSG Diproyeksi Lanjut Menguat, Cermati Saham ADRO, ASII, BMRI

Indeks harga saham gabungan (IHSG) berpeluang melanjutkan penguatan setelah kembali menembus all time high (ATH) pada perdagangan Rabu (28/8/2024).

Pada perdagangan Rabu (28/8/2024), IHSG ditutup menguat 61 poin atau 0,8% menuju level 7.658,88. Sepanjang hari ini, indeks komposit bergerak di rentang 7.581,01 dan sempat menyentuh 7.672,29.

Level itu merupakan rekor tertinggi penutupan IHSG sepanjang masa. Di level tersebut, IHSG telah menguat 5,31% secara year-to-date.

Tim Analis MNC Sekuritas menyampaikan penguatan IHSG pada perdagangan kemarin disertai dengan munculnya volume pembelian.

“Diperkirakan, posisi IHSG saat ini sedang berada pada bagian dari wave iii dari wave (v) dari wave [i], sehingga IHSG masih berpeluang melanjutkan penguatannya untuk menguji area 7,743 sekaligus sebagai resistance berikutnya,” paparnya dalam riset, Kamis (28/8/2024).

Pada perdagangan hari ini, level support IHSG diperkirakan berada di posisi 7.460 dan 7.547 dengan level resistande di level 7.664 dan 7.743.

Tim MNC Sekuritas menyarankan investor untuk mencermati tiga saham pada perdagangan hari ini, yaitu saham PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO), PT Astra International Tbk. (ASII), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), dan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR).



Berikut Rekomendasi Saham MNC Sekuritas secara teknikal pada perdagangan Kamis (28/8/2024).

ADRO - Speculative Buy

ADRO menguat 0,28% ke 3,530 namun disertai oleh munculnya volume penjualan. Selama ADRO masih mampu berada di atas 3,460 sebagai stoplossnya, maka posisi ADRO saat ini diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave v dari wave (v) dari wave [c].

Spec Buy: 3,480-3,520

Target Price: 3,600, 3,670

Stoploss: below 3,460

ASII - Buy on Weakness

ASII terkoreksi 2,43% ke 5,025 disertai dengan munculnya volume penjualan. Saat ini, posisi ASII diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave (iv) dari wave [iii] dari wave 3, sehingga koreksi ASII akan cenderung terbatas.

Buy on Weakness: 4,870-4,960

Target Price: 5,225, 5,425

Stoploss: below 4,740

BMRI - Buy on Weakness

BMRI menguat 2,85% ke 7,225 disertai dengan adanya peningkatan volume pembelian. Selama BMRI masih mampu berada di atas 6,925 sebagai stoplossnya, maka posisi BMRI saat ini diperkirakan sedang berada di awal wave [v] dari wave 1 dari wave (5).

Buy on Weakness: 7,050-7,175

Target Price: 7,350, 7,625

Stoploss: below 6,925

SMGR - Speculative Buy

SMGR menguat 1,26% ke 4,020 disertai dengan munculnya volume pembelian. Selama SMGR masih mampu berada di atas 3,950 sebagai stoplossnya, maka posisi SMGR saat ini diperkirakan sedang berada di awal wave iii dari wave (c).

Spec Buy: 3,970-4,000

Target Price: 4,190, 4,370

Stoploss: below 3,950

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.