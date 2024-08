Libya Kurangi Pasokan, Harga Minyak Melambung 3%

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Harga minyak ditutup naik 3% pada perdagangan Senin (26/8/2024) karena pengurangan produksi di Libya menambah kekhawatiran pasokan yang berasal dari laporan meningkatnya konflik di Timur Tengah.

Mengutip Reuters, minyak mentah berjangka Brent ditutup naik US$2,41, atau 3,05%, pada US$81,43 per barel, sementara minyak mentah berjangka AS ditutup US$2,59, atau 3,5%, lebih tinggi pada US$77,42 per barel.

Kedua tolok ukur tersebut telah naik lebih dari 2% pada hari Jumat (23/8).

“Pembelian jangka pendek tampaknya dibenarkan,” kata Dennis Kissler, wakil presiden senior perdagangan di BOK Financial, mengutip ketegangan di Timur Tengah, penghentian produksi di Libya dan lemahnya persediaan minyak di Cushing, Oklahoma, pusat penyimpanan utama AS.

Pemerintah Libya yang berbasis di wilayah timur mengumumkan penutupan semua ladang minyak pada hari Senin, sehingga menghentikan produksi dan ekspor.

National Oil Corp, yang mengendalikan sumber daya minyak negara itu, tidak memberikan konfirmasi mengenai hal ini.

Namun, anak perusahaan NOC, Waha Oil Company, mengatakan pihaknya berencana mengurangi produksi secara bertahap dan memperingatkan penghentian total produksi di Libya, dengan alasan "protes dan tekanan" yang tidak disebutkan secara spesifik.

Perusahaan Minyak Sirte Libya, anak perusahaan NOC lainnya, mengatakan akan memulai pengurangan sebagian produksi.

Produksi minyak Libya sekitar 1,18 juta barel per hari pada bulan Juli, menurut Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC), mengutip sumber sekunder.

“Risiko terbesar bagi pasar minyak mungkin adalah penurunan lebih lanjut produksi minyak Libya karena ketegangan politik di negara tersebut, dengan risiko bahwa produksi bisa turun dari level saat ini yaitu 1 juta barel per hari menjadi nol,” kata analis Giovanni Staunovo dari Bank Swiss UBS.

Serangan rudal yang telah lama diperkirakan oleh gerakan Hizbullah yang didukung Iran tampaknya sebagian besar telah digagalkan oleh serangan pendahuluan Israel di Lebanon selatan.

Namun, AS terus menilai bahwa ancaman serangan terhadap Israel oleh Iran dan kelompok proksinya masih ada, kata Pentagon pada hari Senin.

Tidak ada kesepakatan pada hari Minggu dalam perundingan gencatan senjata Gaza yang berlangsung di Kairo, baik Hamas maupun Israel tidak menyetujui beberapa kompromi yang diajukan oleh mediator, kata dua sumber keamanan Mesir.

Sebuah kapal tanker minyak telah terbakar di Laut Merah sejak 23 Agustus setelah serangan oleh kelompok Houthi Yaman, misi angkatan laut Uni Eropa di Laut Merah, Aspides, mengatakan dalam sebuah posting di X.

Sementara itu, persediaan minyak mentah di Cushing, titik penentuan harga minyak mentah berjangka AS, telah turun ke posisi terendah dalam enam bulan.

Persediaan minyak mentah AS diperkirakan turun sekitar 3 juta barel pada minggu lalu, menurut jajak pendapat Reuters.

Investor tetap berhati-hati atas tindakan OPEC dan sekutunya, atau OPEC+, yang memiliki rencana untuk meningkatkan produksi akhir tahun ini, kata Priyanka Sachdeva, analis pasar senior di Phillip Nova.

“Sebagian besar peramal minyak memperkirakan pertumbuhan permintaan minyak pada tahun 2025 akan berkisar sekitar 1 juta b/d. Jika Libya kembali mengalami perang saudara, saldo pada tahun 2025 akan terlihat sangat mirip dengan tahun ini meskipun produksinya lebih banyak dari Saudi dan Rusia,” Viktor Katona, analis minyak mentah utama di Kpler, menambahkan.

Dari sisi permintaan, meningkatnya tanda-tanda lesunya pertumbuhan dan munculnya risiko terhadap pasar kerja membayangi pertemuan para pengambil kebijakan global pada konferensi tahunan Jackson Hole yang diselenggarakan oleh Federal Reserve AS, menyoroti perubahan arah kebijakan moneter seiring dengan rencana bank sentral AS dan Eropa untuk memangkas suku bunga. .

Namun, Presiden Fed San Francisco Mary Daly pada hari Senin mengatakan sulit membayangkan apa pun dapat menggagalkan penurunan suku bunga pada bulan September dari kisaran saat ini sebesar 5,25%-5,50%.