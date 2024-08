Makin Perkasa, Rupiah Menguat ke Level 15.550 per Dolar AS

Rupiah menguat 143 poin atau 0,91% menuju level Rp15.550 per dolar AS.

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup menguat pada Senin (19/8/2024) dan menyentuh level Rp15.550. Penguatan rupiah terjadi di tengah laju greenback yang mencatatkan penurunan.

Mengutip data Bloomberg, rupiah ditutup menguat 143 poin atau 0,91% ke level Rp15.550 per dolar AS. Adapun, indeks dolar AS menurun sebesar 0,32% ke posisi 102,13.

Sementara itu, mata uang lain di Asia mayoritas menguat. Yen Jepang, misalnya, naik 1,12% bersamaan dengan won Korea 1,11%. Adapun yuan China menguat 0,29%, sedangkan ringgit Malaysia serta baht Thailand meningkat 1,18% dan 0,60%.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi menuturkan investor bertaruh pada nada dovish yang muncul dalam notulen rapat kebijakan Federal Reserve Juli dan pidato Ketua Jerome Powell yang akan datang di Jackson Hole.

"Notulen, yang akan dirilis pada Rabu, dan pidato Powell pada Jumat kemungkinan akan menjadi pendorong utama volatilitas pergerakan mata uang untuk minggu ini," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (19/8/2024).

Menurutnya, volatilitas diperparah oleh serangkaian data ekonomi AS yang lebih lemah dari perkiraan khususnya laporan pekerjaan pada Juli. Hal ini membuat investor khawatir ekonomi AS bakal mengalami resesi dan The Fed lambat melonggarkan suku bunga.

Dari dalam negeri, pasar merespons positif dilantiknya tiga menteri dan seorang wakil menteri oleh presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam reshuffle kabinet di Istana Negara, Jakarta. Reshuffle kabinet kali ini untuk mendukung transisi dari pemerintahan Jokowi ke pemerintahan Prabowo.

Mereka yang dilantik adalah Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM, Rosan Roeslani sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM dan Supratman Andi Agtas sebagai Menkumham, dan Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika.

Reshuffle kali ini melibatkan menteri-menteri yang dekat dengan PDIP dan Megawati seperti Yasona dan Arifin diganti dengan lingkungan terdekat Prabowo dan Jokowi. Diperkirakan akan memanaskan hubungan Jokowi-Megawati yang sudah lama retak.

Di tengah situasi ini, Ibrahim memperkirakan mata uang rupiah akan bergerak fluktuatif pada perdagangan besok Selasa (19/8/2024) tetapi ditutup menguat pada rentang Rp15.480 hingga Rp15.590 per dolar AS.

