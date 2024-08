Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 12 Agustus 2024

Nilai tukar rupiah diproyeksi bergerak fluktuatif pada Senin (12/8/2024) tetapi berpotensi ditutup menguat di rentang Rp15.880 hingga Rp15.970 per dolar AS.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan awal pekan hari ini, Senin (12/8/2024) diprediksi fluktuatif di tengah kekhawatiran investor akan terjadinya resesi AS.

Pada perdagangan Jumat (9/8/2024), rupiah ditutup melemah ke posisi Rp15.924,5 per dolar Amerika Serikat (AS) Pada saat yang sama, indeks dolar AS terpantau turun 0,08% ke posisi 103,21.

Di tengah pelemahan rupiah, mata uang Asia lainnya mengalami penguatan a.l. yen Jepang menguat 0,03%, won Korea menguat 0,95%, dolar Taiwan menguat 0,06%, dan rupee India menguat 0,03%.

Terdapat sejumlah mata uang Asia lainnya yang mencatatkan pelemahan. Dolar Hong Kong, misalnya, melemah 0,02% dan baht Thailand melemah 0,04%.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaib mengatakan fokus investor sekarang tertuju pada laporan inflasi harga konsumen AS per Juli yang akan dirilis pada 14 Agustus 2024. Selain itu, lanjutnya, komentar oleh Ketua Fed Jerome Powell pada Simposium Kebijakan Ekonomi Jackson Hole bank sentral AS pada 22-24 Agustus juga jadi sorotan.

Ibrahim mengatakan pada perdagangan awal pekan ini, Senin (12/8/2024), mata uang rupiah akan bergerak fluktuatif tetapi berpotensi ditutup menguat di rentang Rp15.880 hingga Rp15.970 per dolar AS.

Dihubungi terpisah, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. David Sumual memperkirakan nilai tukar rupiah berada di posisi Rp15.500 – Rp16.000 karena pergerakannya masih bergantung pada ekspektasi penurunan suku bunga The Fed.

“Proyeksi nilai tukar rupiah masih sangat tergantung pada perkembangan eksternal, terutama terkait dengan penurunan suku bunga The Fed,” tuturnya kepada Bisnis.

Selain itu, perkembangan data ketenagakerjaan, produksi, inflasi AS, serta perkembangan geopolitik di Timur Tengah masih akan menjadi katalis bagi perkembangan mata uang dolar AS terhadap mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.