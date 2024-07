Kekayaan Bos BRPT Prajogo Pangestu Naik Rp72 Triliun Sehari, Nomor 25 di Dunia

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Total nilai kekayaan bersih atau net worth konglomerat Prajogo Pangestu selaku Komisaris Utama PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) naik hingga Rp72 triliun dalam sehari pada Jumat (19/7/2024).

Berdasarkan data Forbes Real Time Billionaire Jumat (19/7/2024), nilai kekayaan bersih Prajogo Pangestu naik US$4,5 miliar atau setara Rp72,72 triliun (estimasi kurs jisdor Rp16.160) dalam sehari.

Terkini, Prajogo Pangestu memiliki nilai kekayaan bersih US$61,5 miliar. Posisi itu menempatkannya di posisi ke-25 daftar orang terkaya di dunia versi Forbes.

Prajogo Pangestu tercatat masih menduduki kursi Komisaris Utama di Barito Pacific. Selain itu, dia juga merupakan pemegang saham pengendali.

Prajogo tercatat memegang 66,74 miliar lembar saham BRPT sampai dengan 30 Juni 2024. Jumlah itu setara dengan 71,20%.

Dengan jumlah kepemilikan itu, Prajogo ditaksir mendapatkan jatah sekitar Rp58,27 miliar dari agenda pembagian dividen Barito Pacific pada 2024.

Sebagaimana diketahui, Barito Pacific menebar dividen US$5 juta atau setara Rp81,87 miliar (estimasi kurs jisdor Rp16.374 per dolar AS). Alhasil, para pemegang saham BRPT yang berhak akan mendapatkan jatah Rp0,873 per lembar.

Selain dividen tunai, Barito Pacific juga akan membagikan saham bonus kepada para pemegang saham BRPT yang berhak.

Secara terperinci, pengalihan dengan pembagian saham bonus kepada pemegang saham secara proporsional sebanyak-banyaknya sebesar 150 juta lembar saham atau senilai Rp15 miliar.

Adapun, saham bonus tersebut memiliki rasio setiap 625 lembar saham akan mendapat 1 lembar saham bonus kepada investor yang tercatat pada 28 Juni 2024.

Alhasil, Prajogo Pangestu diperkirakan akan mendapatkan jatah saham bonus sekitar 106,79 juta lembar.

