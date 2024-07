ICDX Targetkan Volume Transaksi 12, 29 Juta Lot Sepanjang 2024

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) memproyeksikan total volume transaksi mencapai 14.298.169 lot sepanjang 2024.

Direktur Utama ICDX Fajar Wibhiyadi menjelaskan ICDX Group memproyeksikan total volume transaksi mencapai 14.298.169 lot dengan komposisi 3.798.169 lot transaksi multilateral dan 10.500.000 lot transaksi Sistem Perdagangan Alternatif.

“Beberapa langkah strategis akan kami jalankan ke depan dalam kerangka sustainable action, yang mencerminkan semangat keberlanjutan ICDX Group,” kata Fajar dalam keterangan resmi, Rabu (3/7/2024).

Langkah-langkah strategis tersebut meliputi building a better industry, a better community, a better world.

Fajar mengklaim dengan adanya upaya berkelanjutan ini, ICDX Group dapat memberikan kontribusi positif bagi industri perdagangan berjangka komoditi, masyarakat, serta lebih luas lagi yaitu berkontribusi kepada dunia.

Di sisi lain, ICDX mencatatkan kenaikan volume transaksi dalam 3 tahun terakhir. Di tahun 2021, total volume transaksi di ICDX Group mencapai 9.890.507 lot dengan komposisi 1.264.028 lot transaksi multilateral dan 8.626.479 lot transaksi Sistem Perdagangan Alternatif (SPA).

Pada 2022, total volume transaksi mencapai 10.162.658 lot dengan komposisi 1.877.512 lot transaksi multilateral dan 8.258.146 lot transaksi sistem perdagangan alternatif.

Sementara itu pada 2023, total volume transaksi mencapai 12.429.818 lot dengan komposisi 3.145.592 lot transaksi multilateral dan 9.284.226 lot transaksi sistem perdagangan alternatif.