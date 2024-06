Jadwal Dividen MIKA & JRPT Total Rp780 Miliar, Cum Date Hari Ini (12/6)

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. (MIKA) dan PT Jaya Real Property Tbk. (JRPT) menjadwalkan pembagian dividen dengan cum date yang jatuh pada hari ini, Rabu (12/6/2024). Besaran dividen yang akan ditebar bernilai hingga ratusan miliaran rupiah.

Perlu diketahui, cum date atau tanggal cum dividen merupakan tanggal terakhir bagi investor yang ingin membeli saham tertentu dan berhak untuk mendapatkan dividen perusahaan yang telah diumumkan. Untuk bisa mendapat dividen, maka investor perlu membeli saham tersebut sebelum atau pada tanggal cum dividen.

Sementara itu, ex date atau tanggal ex dividen merupakan hari pertama saat pemegang saham tidak berhak lagi mendapatkan dividen dari suatu perusahaan. Tanggal ex dividen dijadwalkan satu hari kerja setelah tanggal cum dividen.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), pada awal hari ini, Rabu (12/6/2024) PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. (MIKA) dan PT Jaya Real Property Tbk. (JRPT) akan menjadwalkan cum date dividen, berikut rinciannya.

PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. (MIKA)

MIKA akan membagikan dividen tunai untuk periode tahun buku 2023 sebesar Rp450 miliar atau setara Rp34 per saham.

Joyce V. Handajani Corporate Secretary MIKA dalam keterangan resminya Rabu (5/6/2024) menjelaskan bahwa perseroan akan membagikan dividen sesuai sesuai dengan keputusan RUPST yang digelar pada tanggal 4 Juni 2024 yaitu sebesar Rp34 per saham.

Adapun Cum dan Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi akan dilakukan pada tanggal 12 Juni dan 13 Juni 2024 sementara itu Cum dan Ex Dividen di Pasar Tunai pada 14 Juni dan 19 Juni 2024.

Adapun, daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas dividen tunai pada 14 Juni 2024 dan pembayaran dividen tunai jatuh pada tanggal 5 Juli 2024.

PT Jaya Real Property Tbk. (JRPT)

Manajeman JRPT dalam keterbukaan informasi, dikutip Kamis (6/6/2024) menjelaskan bahwa JRPT akan membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2023 senilai Rp330 miliar. keputusan tersebut sesuai dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), yang digelar pada tanggal 4 Juni 2024.

Adapun Cum dan Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi akan dilakukan pada tanggal 12 Juni dan 13 Juni 2024, sementara itu Cum dan Ex Dividen di Pasar Tunai pada 14 Juni dan 19 Juni 2024.

Selanjutnya, Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas dividen tunai pada 14 Juni 2024 dan pembayaran dividen tunai sebesar Rp330 miliar, atau Rp24 per saham jatuh pada tanggal 5 Juli 2024.

Sementara itu, sebanyak enam emiten akan cum date pada Kamis (13/6/2024) yaitu PT Surya Pertiwi Tbk. (SPTO), PT Smart Tbk. (SMAR), PT Dharma Satya Nusantara Tbk. (DSNG), PT Chemstar Indonesia Tbk. (CHEM), PT Pelita Teknologi Global Tbk. (CHIP) dan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk. (JKON).

SPTO akan membagikan dividen sebesar Rp25 per saham, SMAR sebesar Rp95 per saham, DSNG sebesar Rp22 per saham, CHEM sebesar Rp1,21 per saham, CHIP Rp3,05 per saham dan JKON sebesar Rp4,25 per saham.

