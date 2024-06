Gerak Saham Cum Dividen Hari Ini, MTDL Hingga WINE

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Enam saham emiten cum dividen hari ini bergerak beragam cenderung melemah pada perdagangan pagi ini, Selasa (11/6/2024).

Berdasarkan data RTI Business pukul 09.30 WIB, 3 saham mengalami pelemahan sementara 3 lainnya stagnan.

Pada Selasa (11/6/2024), terdapat 6 saham yang akan cum date yaitu PT Wijaya Cahaya Timber Tbk. (FWCT), PT Surya Toto Indonesia Tbk. (TOTO), PT Metrodata Electronics Tbk. (MTDL), PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk. (BPII), PT Nusatama Berkah Tbk. (NTBK), dan PT Hatten Bali Tbk. (WINE).

FWCT akan membagikan dividen Rp7 per saham. Saat ini, FWCT terpantau turun 1,46% ke posisi Rp135 per saham. Kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp253,13 miliar dengan PER 3,02 kali dan PBVR 0,83 kali.

Kemudian BPII melemah 0,95% ke posisi Rp520 per saham dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp5,36 triliun. Sebelumnya RUPST BPII memutuskan membagikan dividen sebesar Rp5,5 per saham.

Saham lain yang melemah saat cum date yaitu WINE dengan parkir di posisi Rp310 per saham atau melemah 0,64%. WINE yang akan membagikan dividen sebesar Ro2,35 per saham ini memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp840,10 miliar.

Selanjutnya saham TOTO, MTDL dan NTBK kompak stagnan tidak bergerak pada perdagangan pagi ini.

TOTO akan membagikan dividen sebesar Rp18 per saham parkir di level Rp210 per saham. MTDL yang menjadwalkan cum date hari ini sebesar Rp21 per saham juga parkir stagnan di level Rp565 per saham.

Sementara NTBK yang akan membagikan dividen sebesar 0,156 per saham berada di level Rp50 per saham.

Jadwal cum date atau cumulative date yaitu batas atau tanggal yang menentukan investor yang berhak atas dividen emiten. Artinya, jika investor melakukan pembelian setelah jadwal cum date maka investor tidak memiliki hak untuk mendapatkan dividen.

