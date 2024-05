Sah! Barito Renewables Energy (BREN) Bagi Dividen Tunai Rp270,68 Miliar

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten Prajogo Pangestu PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) memutuskan membagikan dividen sebesar US$16,75 juta atau setara Rp270,68 miliar (kurs jisdor Rp16.160).

Corporate Secretary Barito Renewables Energy Merly mengatakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BREN hari ini menyepakati pembagian dividen sebesar US$49,62 juta atau setara 46,2% dibayarkan sebagai dividen tunai.

Dividen tersebut sudah termasuk dividen interim yang telah dibayarkan sebesar US$32,87 juta pada tanggal 8 Desember 2023.

“Sehingga sisa dividen tunai yang akan dibayarkan adalah sebesar US$16,75 juta,” kata Merly dikutip Selasa (29/5/2024).

Kemudian sebesar US$56,68 juta atau setara 52,8% sebagai laba ditahan untuk membiayai kegiatan usaha BREN.

Jika mengasumsikan jumlah saham yang beredar saat ini sebesar 133.786.220.000 lembar, maka dividen per share adalah sebesar Rp2,02 per saham. Dengan harga saham BREN saat ini di level Rp10.125 per saham, maka dividen yield adalah sebesar 0,01%.

Sebelumnya, BREN telah membagikan dividen interim tahun buku 2023 sebesar Rp523,41 miliar. Dividen per saham adalah Rp3,91 atau senilai total Rp523,41 miliar.

Berdasarkan keterbukaan informasi, BREN membagikan dividen berdasarkan keputusan direksi pada 10 November 2023. Manajemen mengatakan dividen akan dibayarkan pada 8 Desember 2023.

_________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel