Cum Dividen Hari Ini, Cek Saham ADRO, ABMM, ELSA, hingga SIDO

Bisnis.com, JAKARTA – Saham ADRO, ABMM, ELSA, dan SIDO melemah pada awal perdagangan pekan terakhir Mei, Senin (27/5/2024) atau bertepatan dengan batas cum dividen.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga pukul 09.45 WIB, saham PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO) melemah 0,68% menuju level Rp2.900 per lembar.

Total dari dividen final Adaro Energy untuk tahun buku 2023 ini adalah senilai US$800 juta atau setara 48,74% dari laba tahun berjalan ADRO. Dividen disetujui pada Rapat Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Rabu (15/5/2024).

Sebanyak US$400 juta telah dibayarkan ADRO pada 14 Januari 2024 sebagai dividen tunai interim, sementara sisanya sebesar US$400 juta atau setara Rp6,45 triliun (kurs Rp16.131 per dolar AS per 14 Mei 2024) akan dibayarkan sebagai dividen tunai final.

Dengan saham ADRO yang beredar mencapai 31,89 miliar lembar, jumlah dividen itu setara Rp201,72 per saham jika dihitung menggunakan kurs Rp16.131 per dolar AS.

Sementara itu, saham PT ABM Investama Tbk. (ABMM) terkoreksi 0,52% menuju posisi Rp3.790 per lembar. Saham pegangan Lo Kheng Hong ini akan membagikan dividen sebesar Rp812 miliar atau setara Rp294,93 per saham.

Adapun, saham PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. (SIDO) serta PT Elnusa Tbk. (ELSA) masing-masing melemah 2,80% dan 1,36%. Harga saham SIDO bertengger di level Rp695, sementara ELSA berada di posisi Rp434.

SIDO diketahui akan membagikan dividen tunai Rp918 miliar atau setara Rp30,6 per saham. Jumlah itu mencakup 96,56% dari laba bersih SIDO yang dirangkum pada 2023.

Di sisi lain, ELSA membagikan dividen final tahun buku 2023 sebesar Rp201 miliar atau setara dengan Rp27,6 per lembar saham. Nilai dividen yang ditebar perseroan memiliki porsi 40% dari laba bersih yang diperoleh sepanjang tahun lalu.

Emiten lain yang memasuki periode cum date dividen hari ini, adalah, PT Mark Dynamics Indonesia Tbk. (MARK), PT Multistrada Arah Sarana Tbk. (MASA), PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk. (ELPI), dan PT Tigaraksa Satria Tbk. (TGKA).

Sebagai informasi, cum date dividen merupakan tanggal terakhir bagi investor yang ingin membeli saham tertentu dan berhak mendapatkan dividen yang telah diumumkan. Untuk bisa meraih dividen, investor perlu membeli saham tersebut sebelum atau pada tanggal cum date.

Jadwal Periode Cum Date dividen Hari Ini, Senin 27 Mei 2024

PT ABM Investama Tbk. (ABMM) PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO) PT Elnusa Tbk. (ELSA) PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. (SIDO) PT Mark Dynamics Indonesia Tbk. (MARK) PT Multistrada Arah Sarana Tbk. (MASA) PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk. (ELPI) PT Tigaraksa Satria Tbk. (TGKA) PT Sumber Global Energy Tbk. (SGER)

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

