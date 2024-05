Jadwal Dividen PTBA, ANTM, JSMR Total Rp7,9 Triliun, Cum Date Hari Ini (20/5)

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah emiten seperti PT Bukit Asam Tbk. (PTBA), PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) hingga PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) menjadwalkan pembagian dividen senilai triliunan rupiah dengan cum date yang jatuh pada hari ini, Senin (20/5/2024). Investor saham perlu bersiap agar tidak terlewat jadwal cum dividen tersebut.

Perlu diketahui, cum date atau tanggal cum dividen merupakan tanggal terakhir bagi investor yang ingin membeli saham tertentu dan berhak untuk mendapatkan dividen perusahaan yang telah diumumkan. Untuk bisa mendapat dividen, maka investor perlu membeli saham tersebut sebelum atau pada tanggal cum dividen.

Sementara itu, ex date atau tanggal ex dividen merupakan hari pertama saat pemegang saham tidak berhak lagi mendapatkan dividen dari suatu perusahaan. Tanggal ex dividen dijadwalkan satu hari kerja setelah tanggal cum dividen.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), pada awal pekan hari ini, Senin (20/5/2024) ada beberapa emiten yang menjadwalkan cum date dividen, yakni ANTM, PTBA, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR), dan emiten milik Prajogo Pangestu, PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA).

Pada hari yang sama juga ada cum dividen dari PT Hillcon Tbk. (HILL), PT Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk. (MAHA), PT Berdikari Pondasi Perkasa Tbk. (BDKR), PT Dana Brata Luhur Tbk. (TEBE), dan PT Multi Prima Sejahtera Tbk. (LPIN).

Nilai dividen paling jumbo pada awal pekan ini dibagikan oleh PTBA sebesar Rp4,57 triliun atau setara Rp397 per saham, disusul ANTM senilai Rp3,07 triliun atau Rp128 per saham. Berikutnya, TPIA senilai Rp476,3 miliar atau Rp5,57 per saham, dan JSMR Rp274,8 miliar atau Rp37,86 per saham.

Selanjutnya, HILL sebesar Rp103,19 miliar, MAHA Rp199,99 miliar, BDKR Rp23,79 miliar, TEBE Rp64,25 miliar, dan LPIN Rp10,62 miliar.

Pada hari berikutnya, Selasa (21/5/2024) ada cum date dividen dari PT Panca Budi Idaman Tbk. (PBID) senilai Rp300 miliar atau Rp160 per saham.

Lalu, pada Rabu (22/5/2024) ada cum date dividen dari PT Nusa Cipta Raya Tbk. (NRCA), PT Total Bangun Persada Tbk. (TOTL), PT Lautan Luas Tbk. (LTLS), PT Enseval Putera Megatrading Tbk. (EPMT), dan PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. (INTP).

Ditilik secara nilainya, NRCA menebar dividen Rp70,09 miliar, TOTL sebesar Rp136,4 miliar, LTLS Rp52,14 miliar, EPMT Rp449,63 miliar, dan INTP Rp308,79 miliar.

Sebagai informasi, pada pekan depan perdagangan Bursa hanya berlangsung selama tiga hari, sebab ada libur terkait Hari Raya Waisak pada 23 Mei 2024, dan cuti bersama pada 24 Mei 2024.

