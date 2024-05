Laba Jasa Marga (JSMR) 2023 tumbuh tinggi tetapi dividen per saham menciut. Berikut penjelasan dan besaran dividen per saham JSMR pada 5 tahun terakhir.

Bisnis.com, JAKARTA -- Emiten jalan tol, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) memutuskan membagikan dividen sebesar Rp274,8 miliar atau setara Rp37,86 per saham. Dividen per saham JSMR itu jauh lebih rendah dari pada tahun lalu yang sebesar Rp75,69 per saham.

Padahal, JSMR mencatatkan pertumbuhan laba yang moncer pada tahun buku 2023 yakni senilai Rp6,79 triliun, naik 147,31% secara tahunan (year-on-year/YoY). Adapun, JSMR membukukan laba bersih Rp2,74 triliun pada 2022.