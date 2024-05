Bagi Dividen Jumbo, Cek Target Harga Saham Adaro (ADRO)

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Emiten batu bara PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO) menyampaikan akan membagikan dividen sebesar Rp12,9 triliun ke pemegang sahamnya. Analis memberikan rekomendasi bervariasi terhadap saham ADRO.

Analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana menyarankan investor untuk melakukan wait and see terhadap saham ADRO. Menurut Herditya, support untuk saham ADRO berada pada level Rp2.810 dan resistance pada level Rp2.950.

Sementara itu, Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta merekomendasikan sell on strength untuk ADRO. Dia melihat resistance ADRO berada pada level Rp2.990 dengan support di level Rp2.840 per saham.

"Adaro berpotensi mengalami kenaikan terbatas karena harga mendekati puncak," ucap Nafan, Rabu (15/5/2024).

Adapun pada penutupan perdagangan hari ini, saham ADRO ditutup melemah 1,74% ke level Rp2.830 per saham. Saham ADRO diperdagangkan pada rentang harga Rp2.830-Rp2.960 per saham hari ini.

Sementara itu, untuk anak usaha ADRO PT Adaro Minerals Indonesia Tbk. (ADMR), kedua analis sama-sama memberikan rekomendasi untuk beli.

Herditya memberikan rekomendasi speculative buy untuk ADMR, dengan support pada level Rp1.300, dan target harga pada Rp1.385-Rp1.440 per saham.

Adapun Nafan memberikan rekomendasi accumulative buy untuk ADMR, dengan target harga Rp1.400-Rp1.600. Support untuk ADMR menurut Nafan berada pada level Rp1.300-Rp1.260 per saham.

Pada penutupan perdagangan hari ini, saham ADMR juga ditutup melemah 0,38% ke level Rp1.325 per saham. Saham ADMR diperdagangkan pada rentang Rp1.295-Rp1.350.

Dividen Adaro

PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO) menyetujui pembagian dividen sebesar total US$800 juta atau setara Rp12,9 triliun (kurs Rp16.131 per dolar AS per 14 Mei 2024) untuk tahun buku 2023. Nilai dividen total ADRO ini lebih kecil apabila dibandingkan tahun lalu yang sebesar US$1 miliar.

Total dari dividen final untuk tahun buku 2023 ini adalah senilai US$800 juta atau setara 48,74% dari laba tahun berjalan ADRO. Dividen disetujui pada Rapat Pemegang Saham Tahunan (RUPST) ADRO hari ini, Rabu (15/5/2024).

Sebanyak US$400 juta telah dibayarkan ADRO pada 14 Januari 2024 sebagai dividen tunai interim, sementara sisanya sebesar US$400 juta atau setara Rp6,45 triliun akan dibayarkan sebagai dividen tunai final.

Apabila memperhitungkan saham ADRO yang beredar sebanyak 31,89 miliar saham, maka jumlah dividen ini sekitar Rp201,72 per saham dihitung menggunakan kurs Rp16.131 per dolar AS.

"Apresiasi kami ke pemegang saham kami wujudkan dalam komitmen untuk memberikan pengembalian dalam bentuk dividen tunai yang dibagikan secara reguler," ucap Presiden Direktur ADRO Garibaldi Thohir, Rabu (15/5/2024).

Sementara itu, sisa laba bersih ADRO tahun 2023 sebesar US$841,43 juta atau 51,26% akan digunakan sebagai laba ditahan.

Sebelumnya, secara nilai, dividen terbesar yang dibagikan ADRO adalah pada tahun buku 2022 yang sebesar US$1 miliar. Pada tahun tersebut, dividend payout ratio ADRO mencapai 40,11%.

