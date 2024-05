Harga Minyak Rebound karena Membaiknya Permintaan AS dan China

Harga minyak dunia ditutup naik pada perdagangan Senin (13/5/2024), karena tanda-tanda membaiknya permintaan di AS dan China.

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Harga minyak dunia ditutup naik pada perdagangan Senin (13/5/2024), karena tanda-tanda membaiknya permintaan di AS dan China, membantu pemantulan dari penurunan US$1 per barel di sesi sebelumnya.

Mengutip Reuters, harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate AS naik 86 sen, atau 1,1%, menjadi US$79,12 per barel. Harga Minyak mentah berjangka Brent juga naik 57 sen, atau 0,7%, menjadi US$83,36 per barel.

Penguatan harga minyak ditopang oleh ekspektasi kuatnya permintaan bensin di AS, karena kelompok pengendara AAA memperkirakan aktivitas perjalanan Memorial Day tahun ini akan menjadi yang tertinggi sejak tahun 2005, dengan perjalanan darat mencapai rekor tertinggi sejak tahun 2000.

Stok minyak mentah AS kemungkinan menurun minggu lalu, menurut jajak pendapat awal para analis oleh Reuters. Penurunan stok biasanya merupakan tanda membaiknya permintaan.

Data ekonomi China pada akhir pekan menunjukkan harga konsumen meningkat selama tiga bulan berturut-turut di bulan April sementara harga produsen terus mengalami penurunan, menandakan peningkatan permintaan domestik. Negara ini juga berencana untuk mengumpulkan 1 triliun yuan (US$138,26 miliar) untuk stimulus ekonomi.

Dari sisi pasokan, investor mengamati potensi gangguan pasokan minyak di Kanada Barat akibat kebakaran hutan yang pemerintah negara itu peringatkan bisa menjadi "bencana besar".

“Produksi pasir minyak Kanada saat ini memiliki kapasitas harian sebesar 3,3 juta barel, yang kemungkinan besar akan terpengaruh memasuki musim panas,” kata Alex Hodes, analis di pialang energi StoneX.

Harga minyak juga mendapat dukungan dari ekspektasi bahwa OPEC+, Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak dan sekutunya, akan memperpanjang pengurangan pasokan hingga paruh kedua.

Produsen OPEC nomor dua, Irak, berkomitmen terhadap pengurangan produksi minyak yang disetujui oleh kelompok tersebut, kata menteri perminyakan Irak kepada kantor berita negara pada hari Minggu.

Komentar tersebut menyusul sarannya pada hari Sabtu bahwa Irak tidak akan menyetujui pemotongan tambahan apa pun yang diusulkan oleh kelompok yang lebih luas pada pertemuannya pada tanggal 1 Juni.

Para pedagang mengatakan mereka lebih berhati-hati mengenai Timur Tengah karena harapan untuk gencatan senjata di Gaza pupus. Israel pada hari Minggu mendorong kembali ke Gaza Utara, sementara jumlah korban tewas dalam operasi militer Israel telah melampaui 35.000 warga Palestina, menurut kementerian kesehatan Gaza.

Investor akan mengamati data Indeks Harga Konsumen AS yang dirilis pada hari Rabu untuk mendapatkan petunjuk kapan Federal Reserve akan mempertimbangkan penurunan suku bunga, kata Hodes.

Para analis memperkirakan bank sentral AS akan mempertahankan suku bunga kebijakannya lebih lama, sehingga mendukung dolar dan membuat minyak dalam mata uang dolar lebih mahal bagi pembeli yang memegang mata uang lainnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel