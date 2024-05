Harga Minyak Memanas Imbas Stok AS Menurun

Harga minyak mentah global meningkat seiring dengan menurunnya persediaan stok di Amerika Serikat (AS).

Bisnis.com, JAKARTA - Harga minyak mentah global meningkat seiring dengan menurunnya persediaan stok di Amerika Serikat (AS). Investor juga mempertimbangkan pertemuan OPEC+ pada bulan depan soal pemangkasan produksi.

Harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) ditutup lebih tinggi pada Kamis (9/5/2024), yang naik karena terbatasnya pasokan di tengah permintaan yang kuat karena laporan sehari sebelumnya menunjukkan penurunan persediaan minyak AS.

Harga minyak WTI untuk pengiriman bulan Juni ditutup naik US$0,27 menjadi US$79,26 per barel, sedangkan minyak mentah Brent bulan Juli, yang menjadi patokan global, terakhir terlihat naik US$0,10 menjadi US$83,68.

Laporan Best Profit Futures menyebutkan kenaikan harga minyak terjadi setelah Badan Informasi Energi (EIA) pada hari Rabu (8/5/2024) melaporkan persediaan minyak AS turun 1,4 juta barel per hari pada minggu lalu, mengurangi kekhawatiran atas sedikitnya permintaan menjelang dimulainya musim mengemudi di AS yang dimulai selama liburan Memorial Day.

Harga tersebut berada dalam kisaran rata-rata yang diperkirakan oleh para eksekutif minyak Kanada untuk WTI selama tiga hingga lima tahun ke depan, menurut jajak pendapat ATB Financial yang dilaporkan oleh Canadian Press. Jajak pendapat tersebut mengatakan kelompok tersebut memperkirakan WTI akan rata-rata di atas US$75,99 selama periode tersebut.

Kekhawatiran geopolitik tetap menjadi fokus setelah Presiden AS Joe Biden mengatakan AS akan menghentikan pasokan bom dan peluru artileri ke Israel untuk mencegah negara tersebut terus melakukan serangan ke kota Rafah di Gaza guna membatasi korban sipil di kota yang padat penduduk tersebut. Perundingan gencatan senjata terus berlanjut di Mesir dan hanya ada sedikit kemajuan yang dilaporkan.

Sementara itu, pelemahan dolar AS juga mendukung harga, karena AS melaporkan kenaikan klaim pengangguran awal sebesar 231.000 pada minggu lalu, di atas ekspektasi kenaikan 214.000 klaim menurut Marketwatch, dan merupakan yang tertinggi sejak Agustus. Indeks dolar ICE turun menyusul laporan tersebut, terakhir terlihat turun 0,27 poin menjadi 105,27.

OPEC dijadwalkan untuk bertemu bulan depan untuk mengevaluasi kebijakan pasokan setelah penerapan pemangkasan produksi selama paruh pertama tahun ini untuk stabilisasi harga. Menurut survei Bloomberg, kebanyakan pedagang memperkirakan pemangkasan ini akan diperpanjang, mungkin hingga akhir tahun.

Mohammed Imran, Analis Riset Sharekhan oleh BNP Paribas, menyampaikan minyak mentah terkoreksi sekitar 10% persen selama lima minggu terakhir, yang mungkin mendorong beberapa pengebor AS untuk mengurangi produksi minyak. Sementara beberapa elemen risiko masih ada di Gaza-Israel, yang belum terselesaikan dan dapat terus berlanjut.

Rata-rata pergerakan 100 hari minyak mentah saat ini berada di US$78,22, dan harga menetap di atas MA pada hari Rabu, MA 200 hari berada USdi $80,06, dan akan menjadi target utama berikutnya. Harga akan diperdagangkan secara luas dengan bias ke atas di kisaran US$77-US$80 per barel.

Dalam laporan bulanannya untuk bulan April, Badan Informasi Energi (EIA) merevisi penurunan permintaan minyak dan bahan bakar cair global menjadi 920.000 barel per hari (bph) tahun ini menjadi 102,84 juta barel per hari, sedikit lebih kecil dari 950.000 barel per hari (bpd), dan total minyak mentah dunia.

Produksi minyak dan bahan bakar cair diperkirakan meningkat sebesar 970.000 barel per hari menjadi 102,76 juta barel per hari pada tahun ini, dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya sebesar 850.000 barel per hari.

AS akan terus menjadi produsen minyak mentah utama dengan laju 13,20 juta barel per hari, sedikit turun dari perkiraan sebelumnya sebesar 13,21 juta barel per hari.

Namun pada tahun 2025, EIA memperkirakan rekor tertinggi yang sedikit lebih besar yaitu 13,73 juta barel per hari, naik dari perkiraan sebelumnya sebesar 13,72 juta barel per hari.

