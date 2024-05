IHSG Berpeluang Naik Bersama Data Pertumbuhan Ekonomi

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks harga saham gabungan (IHSG) berpotensi menguat pada perdagangan Senin (6/5/2024) dengan sejumlah rekomendasi saham pilhan. Pelaku pasar akan memantau rilis data pertumbuhan ekonomi.

Tim analis MNC Sekuritas menyebutkan IHSG menguat 0,24% ke 7.134 disertai dengan tingginya volume pembelian. Selama masih mampu berada di atas 7.026 sebagai support-nya, maka posisi IHSG diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave [c] dari wave B.

"Oleh karena itu, IHSG masih berpeluang untuk menguji area 7.289. Secara teknikal, level support 7.045, 7.026, sedangkan level resistan 7.298, 7.377," papar tim analis MNC Sekuritas.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal pertama 2024 pada Senin (6/5/2024). Sejumlah ekonom dan analis pun memprediksi pertumbuhan ekonomi akan ekspansif di atas 5%.

PDB Indonesia diperkirakan akan mencatatkan pertumbuhan didukung oleh belanja terkait Pemilu pada Februari 2024 lalu.

Rekomendasi Saham MNC Sekuritas

ADRO - Buy on Weakness

ADRO bergerak flat ke 2,730 dan masih didominasi oleh volume pembelian, pergerakan ADRO pun masih mampu berada di atas MA20. Saat ini, kami perkirakan posisi ADRO sedang berada di awal wave (ii) dari wave [iii] pada label hitam.

Buy on Weakness: 2,630-2,720

Target Price: 2,850, 2,940

Stoploss: below 2,550

AKRA - Buy on Weakness

AKRA bergerak flat ke 1,650 disertai dengan munculnya volume pembelian. Selama masih mampu bergerak di atas 1,570 sebagai stoplossnya, maka posisi AKRA saat ini diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave [b] dari wave 2.

Buy on Weakness: 1,600-1,635

Target Price: 1,720, 1,750

Stoploss: below 1,570

ARTO - Spec Buy

ARTO menguat 2,43% ke 2,110 disertai dengan munculnya volume pembelian. Selama ARTO masih mampu berada di atas 2,040 sebagai stoplossnya, maka posisi ARTO saat ini sedang berada pada bagian dari wave iv dari wave (c).

Spec Buy: 2,060-2,100

Target Price: 2,220, 2,340

Stoploss: below 2,040

ICBP - Buy on Weakness

ICBP menguat 3,58% ke 10,850 disertai dengan munculnya volume pembelian, pergerakan ICBP pun mampu berada di atas MA20. Selama ICBP mampu bergerak di atas 10,300 sebagai stoplossnya, maka posisi ICBP saat ini diperkirakan sedang berada di awal wave 3 dari wave (C).

Buy on Weakness: 10,525-10,725

Target Price: 11,150, 11,675

Stoploss: below 10,300

