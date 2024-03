Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Selasa (26/3/2024)

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks harga saham gabungan (IHSG) berpotensi melanjutkan penguatan pada perdagangan Selasa (26/3/2024) mengincar level 7.400. Analis pun memberikan sejumlah rekomendasi saham potensi cuan.

Tim analis Phintraco Sekuritas menyebutkan IHSG berpotensi melanjutkan penguatannya pada Selasa (26/3/2024) dengan level resistan 7.400, pivot 7.380, dan support 7.300

Sebelumnya IHSG ditutup menguat ke level 7.377, naik 0,38% pada perdagangan Senin (25/3/2024), yang menandai momen bullish yang berkelanjutan. Secara teknikal, terdapat pemnyempitan negative slope MACD serta golden cross pada Stochastic RSI di oversold area, yang mengindikasikan momentum positif yang masih terjaga.

"Dengan demikian, IHSG berpotensi melanjutkan penguatannya di resistan 7.400 pada Selasa (26/3/2024)," papar tim analis Phintraco Sekuritas.

Dari sisi global, investor global menanti rilis data Germany GfK Consumer Confidence April 2024 pada Selasa (26/3/2024) yang diperkirakan sebesar -27.8 dari yang sebelumnya -29.0 di Maret 2024. Proyeksi ini diharapkan merepresentasikan perekonomian Jerman yang kian stabil seiring dengan pulihnya optimisme pasar pasca mencapai Consumer Confidence terendah di selama 11 bulan di Februari 2024.

Selain itu, terdapat rilis data House Price Index MoM Januari 2024 di AS yang diekspektasikan sebesar 0.2% dari yang sebelumnya 0.1% di Desember 2023. Adapun New Home Sales di Februari 2024 diperkirakan meningkat menjadi 675,000 dari 661,000 di Januari 2024.

Dari dalam negeri, nilai tukar rupiah tertahan pada Senin (25/3/2024) menjadi Rp15.795 per dolar AS. Pelemahan terhadap nilai dolar AS seiring dengan aksi net-sell asing di surat utang karena peningkatan risiko di Indonesia.

Phintraco Sekuritas memberikan sejumlah rekomendasi saham hari ini seperti CFIN, ADRO, PANI, BNGA, ASSA, dan SMDR.

Dalam riset berbeda, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova menyampaikan IHSG menguat membentuk candle hammer yang menandakan bahwa IHSG akan menguji kembali area 7.380-7.400, dan bahkan menguat menuju resisten fraktal 7.454.

Level support IHSG berada di 7.295, 7.238 dan 7.180, sementara level resistannya di 7.454 dan 7.503. Berdasarkan indikator MACD dalam kondisi netral. Rekomendasi saham hari ini ialah ACES, AMRT, AKRA, BBNI, BBRI.

IHSG meningkat 0,16% atau 11,79 poin ke 7.350,15 kemarin. Sepanjang hari, IHSG dibuka di posisi 7.338,35 dan sempat melemah ke level 7.316,92.

Tercatat, sebanyak 247 saham menguat, 332 saham menurun, dan 193 saham bergerak di tempat. Adapun kapitalisasi pasar atau market cap berada pada level Rp11.839,91 triliun.

Dari jajaran saham berkapitalisasi pasar jumbo, saham PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) membukukan kenaikan 4,85% menuju level Rp5.950. Posisi ini diikuti saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) yang naik 2,84% ke Rp7.250.

Selanjutnya, saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) meningkat 2,04% menuju Rp6.250, saham PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) naik 1,47% ke Rp2.760, dan saham PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) terapresiasi 1,28% menuju level Rp5.925.

Di sisi lain, saham PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) mengalami pelemahan sebesar 4.36% dan bercokol di level Rp3.730. Penurunan ini juga diikuti oleh saham PT Bayan Resources Tbk. (BYAN) yang melemah 2,31% menuju posisi Rp19.025.

Adapun saham top gainers kemarin dihuni oleh PT Gaya Abadi Sempurna Tbk. (SLIS) yang melesat 33,33% ke level Rp68. Posisi ini disusul saham PT Geoprima Solusi Tbk. (GPSO) dengan kenaikan sebesar 26,83% menuju level Rp208.

Simak pergerakan IHSG hari ini secara live.