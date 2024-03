Rupiah Melemah ke Level Rp15.717 per Dolar AS, Nanti Malam Rapat The Fed

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ditutup melemah ke level Rp15.717 pada perdagangan hari ini, Selasa (19/3/2024). Rupiah melemah bersama mayoritas mata uang Asia lainnya.

Mengutip data Bloomberg pukul 15.00 WIB, rupiah ditutup melemah 0,17% ke Rp15.717 per dolar AS. Adapun indeks dolar AS menguat 0,35% ke 103,94.

Sementara itu, mata uang lain di kawasan Asia ditutup mayoritas melemah. Yen Jepang turun 0,89%, dolar Singapura turun 0,26%, dolar Taiwan turun 0,34%, won Korea Selatan turun 0,46%, dan peso Filipina turun 0,66%.

Kemudian rupee India turun 0,10%, yuan China melemah 0,01%, ringgit Malaysia turun 0,32%, dan baht Thailand turun 0,28%.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi dalam risetnya mengatakan pasar kini memperkirakan kurang dari tiga pemotongan suku bunga masing-masing sebesar 25 basis poin pada tahun 2024, turun dari hampir dua kali lipat dibandingkan pada awal tahun ini, menurut data LSEG.

Ibrahim menjelaskan menurut FedWatch Tool dari CME Group kontrak berjangka menunjukkan sekitar 51% kemungkinan penurunan suku bunga pertama pada bulan Juni, juga turun tajam dari ekspektasi sebelumnya.

Imbal hasil obligasi Treasury 10 tahun yang menjadi acuan naik ke level tertinggi tiga minggu di 4,348%. Kenaikan ini menambah kekuatan dolar karena pasar memperkirakan suku bunga akan tetap lebih tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama.

Ibrahim juga menyebut fokus pasar pada hari Rabu ini adalah apakah para pembuat kebijakan Fed akan mengubah proyeksi mereka, atau melakukan dot plot terhadap perekonomian dan penurunan suku bunga untuk tahun ini dan dua tahun mendatang.

"The Fed pada bulan Desember memproyeksikan pelonggaran sebesar 75 basis poin pada tahun 2024," ucapnya.

Dari dalam negeri, sentimen datang dari Lembaga Pemeringkat Fitch yang kembali mempertahankan peringkat atau rating kredit Indonesia pada posisi BBB dengan outlook stabil. Keputusan ini dinilai mencerminkan kesuksesan Indonesia dalam mencapai konsolidasi fiskal yang cepat dan didukung oleh pertumbuhan pendapatan solid.

Hanya saja, pendapatan negara dan indikator struktural yang masih relatif lebih rendah dibanding negara-negara peers BBB masih menjadi tantangan bagi Indonesia. Fitch juga memproyeksikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid, didorong oleh investasi domestik yang kuat dan konsumsi dalam negeri yang stabil.

Ke depannya, Fitch memperhitungkan pendapatan pemerintah berpotensi meningkat seiring waktu. Keputusan untuk mempertahankan outlook stabil mencerminkan keyakinan Fitch Indonesia mampu menjaga stabilitas makroekonomi dalam jangka pendek.

Adapun untuk perdagangan besok, Ibrahim memperkirakan rupiah akan bergerak fluktuatif, tetapi ditutup melemah di rentang Rp15.700-Rp15.760 per dolar AS.

