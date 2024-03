3 Direksi Astra Agro (AALI) Undur Diri, Ini Profilnya

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten perkebunan dan pengolahan CPO Grup Astra, PT Astra Agro Lestari Tbk. (AALI) melaporkan tiga direksi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai direktur perseroan.

PT Astra Agro Lestari Tbk. (AALI) mengeluarkan surat keterangan yang ditujukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perihal keterangan pengunduran diri dari beberapa direktur perseroan dari masing masing jabatannya. Surat tersebut merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

“Dengan ini kami menyampaikan bahwa pada tanggal 4 Maret 2024, perseroan telah menerima surat pengunduran diri dari bapak Mario C. Surung Gultom, Bapak Rujito Purnomo, dan Bapak Said Fakhrullah dari jabatan mereka masing masing selaku Direktur Perseroan” tertanda Mario C.S. Gultom, Direktur AALI.

Ketiga nama yang disebutkan masing masing memiliki jabatan sebagai Direktur Perseroan PT Astra Agro Lestari Tbk. (AALI). Berikut profil singkatnya.

Mario Casimirus Surung Gultom

Mario Gultom, Warga Negara Indonesia, telah menjabat sebagai Direktur AALI dan merangkap menjadi sekretaris perusahaan sejak tahun 2017 berdasarkan keputusan RUPST tahun 2017.

Perseroan kembali mengangkat Mario Gultom pada RUPST tahun 2019 dan RUPST tahun 2021 untuk menjadi Direktur AALI dan merangkap menjadi sekretaris perusahaan.

Marito Gultom menjadi komisaris seluruh afiliasi PT Astra Agro Lestari Tbk. Sebelumnya menjabat sebagai Deputi Direktur Research and Development Perseroan (2016- 2017), Presiden Direktur afiliasi PT Astra Agro Lestari Tbk di Area Kalimantan Tengah (2015-2017), Direktur afiliasi PT Astra Agro Lestari Tbk di Area Kalimantan (2007- 2014).

Sebelumnya Mario Gultom juga pernah menjabat sebagai Procurement Division Head Perseroan (2001-2007), Internal Audit Division Head Perseroan (1995-2001), dan menjadi Asisten Manajer Auditor pada Akuntan Publik BDO Tanubrata (1987-1995). Dari sisi pendirikan, dia merupakan lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Jakarta.

Rujito Purnomo

Rujito Purnomo telah menjabat sebagai Direktur AALI sejak tahun 2017 berdasarkan keputusan RUPST tahun 2017.

Perseroan kembali mengangkat Rujito Purnomo pada RUPST tahun 2019 dan tahun 2021 untuk menjadi Direktur. Rujito Purnomo merupakan Presiden Direktur untuk afiliasi PT Astra Agro Lestari Tbk Area Kalimantan dan perseroan yang bergerak dalam bidang karet.

Sebelumnya dia juga pernah menjabat sebagai Deputi Direktur Human Capital Perseroan dan FFB Production & Water Management System Perseroan (2016- 2017), Presiden Direktur anak perusahaan AALI Area Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan (2015-2017), Direktur anak perusahaan AALI Area Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan (2014-2015).

Selanjutnya, Direktur anak perusahaan AALI Area Pengembangan (2010-2014), Direktur anak perusahaan AALI Area Sulawesi (2007- 2010), Direktur anak perusahaan AALI Area Jambi & Aceh (2002-2007), dan menjabat sebagai Departemen Pengembangan Perseroan Area Sulawesi (1992-2002). Dia merupakan lulusan INSTIPER Yogyakarta.

Said Fakhrullah

Said menjabat sebagai Direktur AALI sejak tahun 2019 berdasarkan keputusan RUPST tahun 2019. Perseroan kembali mengangkat dirinya pada RUPST tahun 2021 untuk menjadi Direktur.

Said merupakan Presiden Direktur afiliasi PT Astra Agro Lestari Tbk di area Sulawesi. Sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden Engineering Development Perseroan tahun 2016, Division Head of Engineering Development Perseroan (2012-2015), Project Manager of Palm Oil Mill Construction Perseroan (2005-2011), Department Head of Processing Factory of Rubber, Cocoa & Tea Perseroan (1998-2004).

Sebelumnya Said juga pernah menjabat sebagai Manajer Rubber Factory dan Assistant Rubber Factory PT Huma Indah Mekar (1994-1997) serta pernah menjabat sebagai Asisten Lapangan PT Gunung Huma Group (1991). Said menyelesaikan Pendidikan di Universitas Padjajaran, Bandung. (Fasya Kalak Muhammad)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel