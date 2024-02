Saham-Saham Paling Cuan Hari Ini saat IHSG Melemah

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Saham Grup Bakrie VKTR dan sejumlah saham lainnya masuk daftar top gainers meskipun IHSG melemah kembali hari ini, Senin (26/2/2024)

Hari ini IHSG turun 0,15% atau 11,271 poin ke level 7.283,823. IHSG bergerak pada kisaran 7.252,284-7.295,443 sepanjang perdagangan.

Tercatat sebanyak 230 saham menguat, 309 saham berada pada posisi melemah, dan 238 saham lainnya mengalami kondisi stagnan.

Berdasarkan data dari Bloomberg, masih ada beberapa saham yang masih berada pada posisi menguat dan masuk daftar top gainers. Berikut penjelasannya.

Posisi teratas ditempati oleh saham PT Kedaung Indah Can Tbk. (KICI) yang berhasil naik 34,23% ke posisi Rp149 per saham. Di posisi kedua ada PT Woori Finance Indonesia Tbk. (BPFI) yang sahamnya naik 23,60% ke posisi Rp398 per saham

Posisi selanjutnya diisi oleh saham dari PT Superkrane Mitra Utama Tbk. (SKRN) yang berhasil melesat naik 22,55% Rp625 per saham. Di posisi selanjutnya ada saham dari PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk. (SMLE) naik 21,64% ke posisi Rp208 per saham.

Berikutnya ada saham PT Samcro Hyosung Adilestari Tbk. (ACRO) yang berhasil naik 18,68% ke posisi Rp108 per saham. Posisi keenam, saham PT Pulau Subur Tbk (PTPS) berhasil mempertahankan peningkatannya, naik 17,71% ke posisi Rp452 per saham.

Di urutan ketujuh ada saham Grup Bakrie PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk. (VKTR) yang masih terus naik 15,31% ke posisi Rp226 per saham. Pada posisi berikutnya ada saham PT Kota Satu Properti Tbk (SATU) yang berhasil naik 11,97% ke posisi Rp131 per saham.

Selanjutnya ada saham dari PT Grahaprima Suksesmandiri Tbk (GTRA) berhasil naik 11,63% ke posisi Rp144 per saham. Posisi terakhir dihuni saham dari PT Digital Mediatama Maxima Tbk (DMMX) yang naik 10,43% ke Rp254 per saham. (Fasya Kalak Muhammad)

Daftar 10 Saham Top Gainers hari ini, Senin (26/2/2024)

KICI: Rp149 (+34,23%) BPFI: Rp398 (+23,60%) SKRN: Rp625 (+22,55%) SMLE: Rp208 (+21,64%) ACRO: Rp108 (+18,68%) PTPS: Rp452 (+17,71%) VKTR: Rp226 (+15,31%) SATU: Rp131 (+11,97%) GTRA: Rp144 (+11,63%) DMMX: Rp254 (+10,43%)

