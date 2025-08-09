Pertumbuhan Ekonomi 5,12% Belum Sepenuhnya Menjalar ke Pasar Modal

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,2% dipandang tidak sepenuhnya tercermin di pasar modal.

Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak lima sektor berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi penopang pertumbuhan ekonomi 5,12% pada kuartal II/2025. Lalu, apakah pertumbuhan ekonomi ini juga tercermin di pasar modal?

Analis dan VP Head of Marketing, Strategy, and Planning Kiwoom Sekuritas Oktavianus Audi menuturkan Kiwoom Sekuritas memandang data pertumbuhan PDB kuartal II/2025 sebesar 5,12% year on year tidak sepenuhnya merefleksikan kondisi riil.

“Hal ini seiring dengan penurunan investasi asing. Bahkan IHSG outflow mencapai Rp62 triliun sejak awal tahun, kontraksi manufaktur, dan juga minim sentimen tematik,” ucap Audi, Jumat (8/8/2025).

Meski demikian, lanjut Audi, pihaknya melihat terdapat salah satu pendorong pertumbuhan, yaitu ekspor yang tumbuh 10,67% secara tahunan, yang cenderung disebabkan aksi eksportir yang mempercepat ekspor di tengah kekhawatiran tarif impor AS, dan dapat diperkirakan hanya sementara.

Di sisi lain, kata dia, konsumsi rumah tangga cenderung stabil dengan tumbuh 4,97% secara tahunan. Hal ini tercermin pada pertumbuhan kinerja semester I/2025 laba bersih emiten konsumer non-cyclical, atau kebutuhan pokok dan IKK yang berada di level optimis.

“Meski ada momentum tertentu di atas, kami masih tetap berpandangan outlook yang positif pada sektor konsumer non cyclical, keuangan, barang baku dan kesehatan pada semester II/2025,” ujar Audi.

Pandangan positif ini juga didukung oleh potensi pemangkasan suku bunga yang terbuka hingga Desember 2025. Selain pemangkasan suku bunga, pandangan positif juga didukung oleh daya beli yang masih terjaga, dan dampak dari faktor eksternal seperti geopolitik, dan kebijakan tarif yang cenderung lebih terbatas.

Adapun sejumlah saham pilihan Kiwoom Sekuritas untuk paruh kedua ini adalah BBCA dengan rekomendasi buy, dan target harga atau target price (TP) Rp9.250, BMRI dengan rekomendasi buy dan TP Rp6.300, HEAL dengan rekomendasi buy dan TP Rp1.560, serta INDF dengan rekomendasi buy dan TP Rp9.400 per saham.

Sebagai informasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II/2025 ini berada di atas proyeksi ekonom dan analis sebelumnya.

Berdasarkan proyeksi dari 30 ekonom maupun lembaga yang dihimpun Bloomberg, median atau nilai tengah pertumbuhan PDB pada tiga bulan kedua 2025 adalah 4,8% (YoY). Estimasi tertinggi yakni pertumbuhan hingga 5% sedangkan terendah 4,6%.

Lima sektor tercatat menjadi penopang pertumbuhan ekonomi seperti sektor manufaktur, pertanian, perdagangan, konstruksi dan tambang.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.