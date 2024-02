Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 21 Februari 2024

Rupiah hari ini diprediksi berfluktuasi namun akan ditutup melemah direntang Rp15.650-Rp15.720 per dolar AS.

Smallest Font Largest Font

Live Timeline

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diprediksi berfluktuasi namun akan ditutup melemah pada perdagangan hari ini, Rabu (21/2/2024), seiring dengan prediksi Bank Indonesia menahan suku bunga BI Rate di level 6%.

Pada penutupan perdagangan Selasa (20/2/2024), rupiah ditutup turun 0,19% atau 29 poin ke posisi Rp15.660 per dolar AS. pada saat yang sama, indeks dolar AS terpantau naik 0,08% ke posisi 104,26.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan para pedagang mulai memperhitungkan kemungkinan penurunan suku bunga lebih awal oleh The Fed setelah serangkaian pembacaan inflasi AS yang lebih tinggi dari perkiraan pada bulan Januari, sementara beberapa pejabat Fed juga memperingatkan agar tidak bertaruh pada penurunan suku bunga lebih awal.

Risalah pertemuan terakhir The Fed, yang dijadwalkan pada hari ini, kemungkinan akan menjadi rilis utama bagi investor minggu ini. Investor memperkirakan penurunan suku bunga The Fed sekitar 90 basis poin tahun ini, menurut perkiraan pasar uang, turun tajam dari sekitar 145 basis poin pada awal Februari.

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) diperkirakan bakal menahan suku bunga alias BI Rate tetap di level 6% pada pertemuan 20-21 Februari 2024 lantaran inflasi dalam negeri saat ini tetap dapat terjaga.

Pada bulan Januari 2024 menunjukkan inflasi tahunan mencapai 2,57% alias lebih rendah jika dibandingkan dengan inflasi pada periode yang sama tahun lampau yang mencapai 5,28%.

Di sepanjang tahun 2024, rupiah diperkirakan bakal menunjukkan stabilitas nilai tukar yang condong menguat, didukung oleh meredanya ketidakpastian global, kecenderungan penurunan imbal hasil (yield) obligasi negara maju, serta penurunan tekanan penguatan dolar AS.

Selain itu, ekonomi Amerika Serikat (AS) dan India tetap kuat berkah konsumsi rumah tangga dan investasi yang terus mendukung. Sedangkan, pertumbuhan ekonomi Tiongkok melambat lantaran konsumsi rumah tangga dan investasi tetap lesu, dipengaruhi oleh pelemahan sektor properti dan keterbatasan stimulus fiskal.

Untuk perdagangan hari ini, Ibrahim memprediksi mata uang rupiah akan fluktuatif, tetapi ditutup melemah direntang Rp15.650 - Rp15.720 per dolar AS.