Bursa Catat 24 Perusahaan Antre Right Issue, Ada yang Nilainya Rp8,57 Triliun

Bisnis.com, JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan sebanyak 24 perusahaan mengantre untuk menerbitkan right issue per 26 Januari 2024 serta didominasi oleh sektor konsumer siklikal.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna menyebutkan hingga 26 Januari 2024, telah terdapat 4 perusahaan tercatat yang telah menerbitkan right issue dengan total nilai Rp3,08 triliun.

"Serta masih terdapat 24 perusahaan tercatat dalam pipeline rights issue," kata Nyoman dalam Pipeline BEI 2024 yang dikutip pada Minggu (28/1/2024).

Rinciannya sebanyak 8 perusahaan konsumer sikilikal atau sekitar 33,3%, 5 perusahaan finansial atau sekitar 20,8%, masing-masing 4 untuk sektor konsumer nonsiklikal dan energi, serta masing-masing 1 untuk perusahaan basic materials, infrastruktur, dan transportasi logistik.

Terbaru, PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk. (SDRA) bersiap menggelar right issue sebanyak 6,4 miliar saham setelah mendapatkan restu dari para pemegang saham. Right issue 6,4 miliar saham ini bernilai nominal Rp100 per saham.

Lalu terdapat pula PT Smartfren Telecom Tbk. (FREN) yang berencana melakukan right issue. FREN akan menerbitkan saham sebanyak-banyaknya 171,45 miliar saham biasa atas nama seri D, dengan nilai nominal Rp50 per saham. Saham ini akan ditawarkan di harga Rp50 per saham, sehingga seluruhnya bernilai sebanyak-banyaknya Rp8,57 triliun.

Right issue ini akan membuat FREN menjadi emiten dengan jumlah saham beredar terbanyak kedua di Bursa setelah PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO). Sebagai informasi, saat ini jumlah saham FREN yang beredar adalah sebanyak 353,3 miliar.

Kemudian emiten BUMN PT Wijaya Karya Tbk. (WIKA) yang akan menggelar right issue dengan menawarkan 92,23 miliar saham baru. Pemegang saham yang tidak mengikuti aksi korporasi ini akan mengalami efek dilusi hingga 91,14%.

Berdasarkan prospektusnya, WIKA akan menawarkan 92,23 miliar saham baru Seri B dengan nominal Rp100 lembar per saham. Namun, saat ini, perseroan belum menentukan harga pelaksanaan dan perkiraan dana yang akan diraih dari right issue.

