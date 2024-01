Asing Belanja Rp6 Triliun di Bursa Sejak Awal Tahun, IHSG Bakal Tembus ATH Lagi?

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan mampu menembus all time high (ATH) lagi dengan asing yang mencatatkan net sell sejak awal tahun.

Bisnis.com, JAKARTA — Investor asing tercatat telah melakukan aksi pembelian bersih atau net buy sebesar Rp6 triliun sejak awal tahun 2024. Analis meyakini aksi belanja asing ini akan membuat IHSG kembali menembus level all time high (ATH) dalam waktu dekat.

Equity Analyst Indo Premier Sekuritas Dimas Krisna Ramadhani menuturkan pekan lalu investor asing mencatatkan pembelian sebesar Rp537 miliar di pasar reguler, bahkan nominal pembelian asing mencapai Rp9,19 triliun dalam sebulan terakhir.

Dia menjelaskan apabila asing kembali mencatatkan pembelian ke saham-saham penting IHSG seperti bank besar dan blue chip, maka hal tersebut akan menimbulkan optimisme pelaku pasar untuk 2024.

"Kenaikan harga saham blue chip seperti big banks dapat terjadi seiring akumulasi pembelian yang dilakukan investor asing. Apabila aliran dana asing masih akan terjadi hingga beberapa waktu ke depan, kita bisa mengharapkan kenaikan IHSG dapat terjadi lagi dan membentuk level tertinggi barunya dalam beberapa bulan ke depan," ucap Dimas dalam keterangannya, Senin (22/1/2024).

Adapun Indo Premier merekomendasikan untuk melakukan trading pada saham BRIS dengan support di Rp2.010 dan resistance di Rp2.200 pada pekan ini. Indo Premier juga merekomendasikan saham BBTN dengan support Rp1.355 dan resistance di Rp1.450 untuk trading pekan ini.

Dia melanjutkan, selain masuknya dana dari investor asing, sentimen bagi IHSG pekan ini akan diwarnai oleh indeks harga belanja personal inti bulanan AS dan data tenaga kerja mingguan AS.

Diman menyebut berdasarkan konsensusnya Indeks Harga Belanja Personal Inti bulanan AS (Core PCE) akan berada di level 0,2% atau naik dari bulan sebelumnya yang berada di level 0,1%.

Indikator ini akan digunakan oleh The Fed dalam mendapatkan gambaran inflasi yang terjadi disana dan memengaruhi keputusan suku bunga yang akan dilakukan oleh The Fed di bulan ini.

Terkait sentimen data tenaga kerja mingguan AS, pada Kamis pekan ini data tenaga kerja mingguan AS akan dirilis. Berdasarkan konsensusnya, AS akan mencatatkan penambahan tenaga kerja sebesar 200.000 atau meningkat dari minggu sebelumnya yang mencatatkan kenaikan tenaga kerja sebesar 187.000.

"Apabila tenaga kerja terus mengalami pertumbuhan maka kondisi ekonomi AS berada dalam kondisi yang baik. Di sisi lain, hal ini memicu kekhawatiran bagi The Fed kalau mereka tidak dapat mencapai target inflasi 2% di 2024," ucapnya.

Adapun selain dua saham bank di atas, Indo Premier juga merekomendasikan saham ICBP untuk trading buy pekan ini, dengan support di level Rp11.550 dan resistance di level Rp12.550.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

