Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Senin (22/1/2024)

Smallest Font Largest Font

Live Timeline 09:00 WIB

Bisnis.com, JAKARTA - Indeks harga saham gabungan (IHSG) berpeluang naik pada awal pekan, Senin (22/1/2024). Analis merekomendasikan sejumlah saham seperti ADMR, BSDE, PGAS, ITMG.

Tim analis MNC Sekuritas menyebutkan IHSG terkoreksi 0,35% ke 7.272 disertai volume penjualan pada akhir pekan lalu. IHSG kembali belum mampu menembus MA20. Cermati support terdekat di 7,152, apabila IHSG menembus support tersebut diperkirakan pergerakan IHSG saat ini sedang membentuk wave c dari wave (ii).

"Sehingga IHSG akan rawan melanjutkan koreksinya menguji ke 7.021-7.111," papar tim analis MNC Sekuritas.

Namun, bila IHSG masih mampu bertahan di atas area tersebut, maka terdapat kemungkinan IHSG akan menguji kembali 7.278-7.307 untuk membentuk wave b dari wave (ii).

Rekomendasi Saham MNC Sekuritas

ADMR - Buy on Weakness

ADMR menguat 0,78% ke 1,295 dan masih didominasi oleh volume pembelian. Saat ini, posisi ADMR diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave ii dari wave (c). Hal tersebut berarti, ADMR masih rawan terkoreksi kembali dan manfaatkan untuk BoW.

Buy on Weakness: 1,200-1,260

Target Price: 1,425, 1,550

Stoploss: below 1,180

BSDE - Spec Buy

BSDE ditutup flat ke 1,045 dan masih didominasi oleh volume pembelian. Selama BSDE masih mampu berada di atas 1,025 sebagai stoplossnya, maka posisi BSDE saat ini sedang berada di awal wave iii dari wave (c).

Spec Buy: 1,030-1,045

Target Price: 1,075, 1,120

Stoploss: below 1,025

ITMG - Buy on Weakness

ITMG terkoreksi 1,11% ke 26,800 disertai dengan adanya peningkatan volume penjualan. Saat ini, posisi ITMG diperkirakan sedang berada di awal wave (iv) dari wave [i] dari wave C, sehingga pergerakan ITMG masih rawan terkoreksi dan dapat dimanfaatkan untuk BoW.

Buy on Weakness: 25,725-26,625

Target Price: 27,150, 28,250

Stoploss: below 24,525

PGAS - Buy on Weakness

PGAS menguat 0,88% ke 1,150 dan masih didominasi oleh volume pembelian, namun penguatan PGAS tertahan MA60. Kami perkirakan, posisi PGAS sedang berada pada bagian dari wave [b] dari wave A dari wave (B), sehingga PGAS masih rawan berbalik terkoreksi.

Buy on Weakness: 1,110-1,140

Target Price: 1,190, 1,240

Stoploss: below 1,095

Sementara itu, Tim Riset Phintraco Sekuritas mengatakan IHSG kembali menguji support-nya pada perdagangan akhir pekan, Jumat (19/1/2024). Phintraco mencermati bahwa secara teknikal, stochastic RSI cenderung bergerak naik dari oversold area bersamaan dengan pembentukan lower shadow panjang.

Volume transaksi cenderung turun mengindikasikan tekanan jual mereda. Phintraco Sekuritas memperkirakan support IHSG akan berada pada 7.200, dengan resistance di level 7.300.

"Dengan demikian, IHSG diperkirakan lanjutkan konsolidasi di atas support 7.200 di Senin," tulis Phintraco Sekuritas, dikutip pada Minggu (21/1/2024) petang.

Sementara itu, sentimen regional cenderung negatif, yaitu penurunan China Foreign Direct Investment (FDI) sebesar 8% year on year (YoY) pada Desember 2023. Kondisi ini memperkuat indikasi bahwa pemulihan aktivitas ekonomi di China masih berjalan lambat di 2023.

"Dari dalam negeri, pelaku pasar mengantisipasi rilis kinerja keuangan kuartal IV/2023 dari emiten di Indonesia," tuis Phintraco Sekuritas.

Beberapa laporan keuangan dari bank-bank besar dijadwalkan rilis pada pekan ini di antaranya BBCA, BBNI, BBRI, dan BRIS.

Adapun Phintraco Sekuritas memilih beberapa saham sebagai top picks pada awal pekan besok. Saham-saham tersebut meliputi sejumlah saham bank, yakni BBRI, BMRI, BBNI, dan BRIS.

Selain itu, Phintraco Sekuritas juga merekomendasikan untuk trading buy pada EXCL, BBTN, dan PGAS, serta speculative buy pada MIKA.

Simak pergerakan IHSG hari ini secara live.