Era Suku Bunga Tinggi The Fed Berakhir, Wall Street Menguat Lagi

Bisnis.com, JAKARTA – Wall Street mengalami tren kenaikan dalam tujuh minggu berturut-turut sedangkan imbal hasil Treasury turun ke posisi terendah multi-bulan setelah investor beralih ke saham menyusul keputusan dovish Federal Reserve AS.

Dolar mencapai level terendah dalam dua minggu terhadap euro dan level terendah dalam lebih dari empat bulan terhadap yen.

Tiga indeks saham utama AS berfluktuasi, mendapatkan kembali wilayah positif pada sore hari, sehari setelah keputusan kebijakan The Fed yang sangat dinanti-nantikan untuk mempertahankan suku bunga tidak berubah dan mengatakan bahwa penurunan suku bunga bersejarah kemungkinan besar akan berakhir.

"Kami mendapat kejutan dovish yang menyenangkan dari The Fed kemarin, dan setelah awal yang baik di bulan Desember, kami melihat sedikit konsolidasi," kata Ryan Detrick, kepala strategi pasar di Carson Group di Omaha, Nebraska. "Tetapi di balik permukaan, kita melihat kekuatan ekstrim dari saham-saham berkapitalisasi kecil dan menengah, sementara saham-saham berkapitalisasi besar mulai melemah, berpotensi menjadi tanda bahwa pasar bullish ini meluas dengan lebih banyak saham yang berpartisipasi."

Pada hari Rabu, The Fed mengindikasikan fase pengetatan telah berakhir dan mengisyaratkan bahwa penurunan suku bunga akan terjadi pada tahun 2024, sehingga mengirim Dow ke penutupan tertinggi sepanjang masa.

Ketiga indeks utama AS tetap berada di jalur kenaikan mingguan ketujuh berturut-turut. Dow Jones Industrial Average (.DJI) naik 158,11 poin, atau 0,43%, menjadi 37.248,35, S&P 500 (.SPX) bertambah 12,46 poin, atau 0,26%, menjadi 4.719,55, dan Nasdaq Composite (.IXIC) bertambah 27,60 poin, atau 0,19% menjadi 14.761,56.

Di hari yang sibuk bagi bank sentral, Bank Sentral Eropa (ECB) juga mempertahankan suku bunga tetap stabil namun menolak gagasan penurunan suku bunga. Bank of England juga menegaskan hal yang sama dengan ECB, dengan menegaskan bahwa suku bunga akan dinaikkan "untuk waktu yang lama.

Di tempat lain, Bank Nasional Swiss mempertahankan suku bunganya namun menurunkan perkiraan inflasi, sementara bank sentral Norwegia mengejutkan dengan kenaikan suku bunga.

Dari sisi ekonomi, penjualan ritel AS secara tak terduga meningkat kembali pada bulan November dan klaim pengangguran menurun, yang merupakan bukti lebih lanjut dari ketahanan konsumen, yang membuat para pelaku pasar semakin bertaruh pada kondisi perekonomian AS yang akan melemah.

“Pendaratan lunak (soft landing) yang diragukan banyak orang mungkin terjadi, kini menjadi semakin realistis setiap harinya,” kata Detrick. "Inflasi tidak lagi menjadi masalah dan kita masih memiliki konsumen yang sangat sehat, dilihat dari data penjualan ritel hari ini."

Saham-saham Eropa kembali menguat, namun masih ditutup pada level tertinggi dalam 22 bulan karena The Fed yang dovish mengimbangi penolakan ECB terhadap spekulasi penurunan suku bunga.

Indeks STOXX 600 pan-Eropa (.STOXX) naik 0,87% dan indeks saham MSCI di seluruh dunia (.MIWD00000PUS) naik 1,00%.

Saham-saham emerging market menguat 2,01%. Indeks MSCI untuk saham Asia Pasifik di luar Jepang (.MIAPJ0000PUS) ditutup 1,98% lebih tinggi, sedangkan Nikkei Jepang (.N225) kehilangan 0,73%.

Imbal hasil Treasury turun ke posisi terendah dalam beberapa bulan karena investor obligasi bersiap untuk penurunan suku bunga pada tahun 2024.

Imbal hasil obligasi 10 tahun yang menjadi acuan turun menjadi 3,9152% dari 4,033% pada akhir Rabu.

Imbal hasil obligasi 30 tahun turun menjadi 4,0364% dari 4,184% pada akhir Rabu.

Greenback melemah terhadap sejumlah mata uang dunia, sementara euro menguat setelah ECB mempertahankan suku bunga stabil namun menolak penurunan suku bunga dalam waktu dekat.

Indeks dolar (.DXY) turun 0,9%, dan euro menguat 1,05% menjadi $1,0987.

Yen Jepang menguat 0,73% terhadap greenback pada 141,86 per dolar, sementara Sterling terakhir diperdagangkan pada $1,2765, naik 1,17% hari ini.

Harga minyak melonjak berlawanan dengan pelemahan dolar setelah Badan Energi Internasional (IEA) menaikkan perkiraan permintaan minyak untuk tahun depan.

Minyak mentah AS naik 3,04% menjadi $71,58 per barel, sementara Brent menetap di $76,61 per barel, melonjak 3,16% hari ini.

Harga emas menguat melawan melemahnya dolar, menyentuh level tertinggi dalam 10 hari.

Harga emas di pasar spot bertambah 0,4% menjadi $2,035.41 per ounce.

