Golden Mines (GEMS) Tebar Dividen Interim Kedua Rp1,39 triliun

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten Grup Sinar Mas PT Golden Energy Mines Tbk. (GEMS) akan membagikan dividen interim kedua tahun buku 2023 sebanyak US$90 juta atau sekitar Rp1,39 triliun dengan cum dividen pada 13 Desember mendatang.

Berdasarkan keterbukaan informasi, manajemen GEMS menjelaskan pembagian dividen ini berdasarkan persetujuan direksi dan komisaris. Dividen interim ini merupakan yang kedua kali dibagikan dengan nilai total sebesar US$90 juta atau setara US$0,0153 per lembar.

“Kurs jisdor Rp15.524 per dolar AS maka jumlah dividen setara Rp1,39 triliun atau sama dengan Rp237,62 per lembar saham,” tulis manajemen, dikutip Selasa (5/12/2023).

Adapun GEMS akan membagikan dividen pada 22 Desember dengan cum dividen pasar reguler dan negosiasi pada 13 Desember, ex dividen interim pasar reguler dan negosiasi pada 14 Desember. Kemudian cum dividen pasar tunai pada 15 Desember dan ex dividen pasar tunai pada 18 Desember.

Sementara itu, dasar pembagian dividen adalah data keuangan per 31 Oktober 2023 dengan laba bersih yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk sebesar US$422,26 juta, saldo laba ditahan dan tidak dibatasi penggunaannya sebesar US4423,48 juta dan total ekuitas sebesar US$654,98 juta.

Jika mengasumsikan harga saham pada penutupan perdagangan sesi I hari ini di level Rp6.050 per saham maka yield tercatat sebesar 3,97%.

Sebelumnya, GEMS telah membagikan dividen interim pada Agustus lalu sebesar US$325 juta atau setara Rp4,98 triliun (kurs jisdor Rp15.329).

Dividen per saham jika saat ini adalah US$0,05525. Jika mengasumsikan kurs 21 Agustus 2023, maka dividen per saham yang akan ditebar oleh GEMS adalah Rp846,92 per saham.

Rasio pembagian dividen interim GEMS atau DPR sebesar 97,45 persen dari laba bersih yang dapat diatribusikan oleh pemilik entitas induk yang tercatat sebesar US$333,48 juta.

