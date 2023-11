Donny Arsal (SMGR) dan Ahmad Dani Virsal (TINS) Raih TOP BUMN Award 2023

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Utama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR) dan PT Timah Tbk. (TINS) meraih penghargaan dalam gelaran TOP BUMN Award 2023 untuk segmen Chief Executive Officer.

TOP BUMN Award 2023 merupakan acara yang digelar Bisnis Indonesia Group sebagai bentuk apresiasi kepada perusahaan pelat merah. Pada 2023, gelaran ini memiliki tajuk Competitiveness, Innovation, and Prosperity.

Peraih penghargaan dinilai berdasarkan kinerja, gagasan, inovasi, serta transformasi bisnis perusahaan di tengah situasi ekonomi global dan domestik yang dinamis.

Donny Arsal selaku Direktur Utama SIG didapuk sebagai The Best CEO: Excellent In Encourage Risk Taking. Adapun Direktur Utama TINS Ahmad Dani Virsa meraih The Best CEO: Excellent In Foster a Culture of Creativity.

Donny Arsal sebelumnya menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) pada 2017 hingga 2021.

Mengutip keterangan resmi SMGR, Donny mengemban pendidikan S1-nya di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, dan melanjutkan pendidikan S2 Administrasi Bisnis, Sekolah Tinggi Manajemen IPMI pada 2021.

Karir profesionalnya dimulai sebagai Managing Director PT Mandiri Sekuritas pada tahun 2016 - 2017 dan menduduki jabatan Senior Executive Vice President PT Mandiri Sekuritas pada 2016.

Sementara itu, Ahmad Dani Virsal memulai karirnya di TINS sejak 2015. Dia merupakan lulusan Universitas Sriwijaya 1990-2006 jurusan pertambangan dan SBM ITB Master of Business Administration (MBA) 2011-2013.

Dalam keterangan profilnya, Ahmad Dani Virsal menjabat sebagai General Manager Operations PT Timah pada Juli 2015-Desember 2016, kemudian GM Kepulauan Riau dan Riau PT Timah Agustus 2015-Desember 2016.

Ahmad Dani Virsal diangkat sebagai Direktur Utama PT Timah menggantikan Achmad Ardianto. Sebelumnya, Achmad Ardianto ditunjuk sebagai Direktur Sumber Daya Manusia PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) atau Antam.

