TOP BUMN Awards 2022, Kinerja BUMN Dorong Ekonomi Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diminta untuk terus mendorong pertumbuhan kinerja untuk keberlangsungan Tanah Air melalui penghargaan TOP BUMN Awards 2022.

Presiden Komisaris PT Jurnalindo Aksara Grafika (JAG) Hariyadi BS. Sukamdani mengatakan perusahaan BUMN diminta untuk mendongkrak kinerjanya agar memberi dampak signifikan terhadap perluasan tenaga kerja, memperbesar kontribusi terhadap penerimaan negara, menaikkan daya beli masyarakat dan menggerakkan pembangunan infrastruktur.

Hariyadi menyebut 107 perusahaan BUMN dari berbagai sektor dapat memberikan dampak positif yang berantai terhadap perekonomian Indonesia.

"Tahun lalu, BUMN meraih pendapatan Rp2.292,5 triliun pada 2021 atau naik 18,8 persen dibandingkan tahun 2020 dengan raihan laba sebesar Rp126 triliun,” ujar Haryadi dalam pesan visualnya dalam acara anugerah TOP BUMN Awards di Jakarta, Selasa (13/12/2022).

Wakil Menteri BUMN Pahala Nugraha Mansury mengatakan kementerian tengah mengembangkan program transformasi untuk perusahaan BUMN dengan penekanan yang lebih fokus. Hal ini membuat kinerja keuangan BUMN terus membaik dalam beberapa tahun belakangan.

Pahala menyebut BUMN masih memiliki beberapa pekerjaan yang harus dituntaskan. Diantaranya adalah membangun ketahanan pangan, ketahanan kesehatan, ketahanan energi, ketahanan digital, inklusi keuangan dan pengembangan infrastruktur.

Melalui TOP BUMN Awards 2022, perusahaan BUMN diharapkan dapat menghasilkan kinerja yang lebih optimal sehingga dapat berkontribusi lebih terhadap pembangunan dan perekonomian nasional.

"Laporan keuangan konsolidasi BUMN per kuartal III tahun ini sudah berhasil meraih laba Rp155 triliun. Ini meningkat dibandingkan kinerja 2021 yang mencapai Rp126 triliun,” ujar Pahala.

Dalam acara TOP BUMN Awards 2022, PT JAG melalui penerbit harian Bisnis Indonesia telah menunjuk sosok Ignasius Jonan, Rudiantara, Mardiasmo, Hiramsyah S. Thaib, Roy Sembel, Aviliani menjadi anggota dewan juri. Mereka juga didampingi oleh beberapa pihak dari Bisnis Indonesia seperti Presiden Direktur Bisnis Indonesia Lulu Terianto, Direktur Bisnis Indonesia Hery Trianto, dan Pemimpin Redaksi Bisnis Indonesia Maria Yuliana Benyamin.

“Kami menilai banyak hal untuk memilih yang CEO terbaik, termasuk kemampuan dalam memberikan dampak kinerja terhadap perusahaan dan kemampuan dalam memenuhi layanan terhadap publik," ujar Jonan.

Senada dengan Jonan, Mardiaso mengatakan dalam penilaiannya TOP BUMN Awards 2022 melakukan penilaian secara komprehensif dengan mengedepankan kinerja keuangan dan prinsip Good Corporate Governance. Penilaian diharapkan dapat mendorong kemajuan dalam kinerja perusahaan BUMN.

"Hal itu bisa ditunjukkan dengan keberhasilan CFO untuk menjadi CEO di kemudian hari,” ujar Mardiaso.

Sementara itu, Maria mengatakan Bisnis Indonesia mengedepankan penilaian dengan parameter ketat untuk menemukan perusahaan BUMN terbaik. Hal ini dilihat dari kinerja dan juga inovasi bisnis yang dinilai maju dan adaptif terhadap iklim persaingan bisnis.

Daftar Pemenang TOP BUMN AWARDS 2022

I. TOP BUMN AWARDS 2022 – KATEGORI KORPORASI

1. PT Bukit Asam, Tbk

2. PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk

3. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk

4. PT Telkom Indonesia (Persero), Tbk

5. PT Perum Perumnas

6. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk

7. PT Indonesia Farma, Tbk

8. PT Permodalan Nasional Madani

9. PT Bio Farma (Persero)

10. PT Kimia Farma (Persero), Tbk

11. PT Jaminan Kredit Indonesia

12. PT Pegadaian

13. PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)

14. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

15. PT Freeport Indonesia

16. PT Pertamina (Persero)

17. PT Aneka Tambang, Tbk

II. Special Achievement - Outstanding Achievement in Profitability Ratio – Cluster Non Infrastructure

1. PT. Pupuk Kaltim

2. PT. Surveyor Indonesia (Persero)

3. PT. Petrokimia Gresik

III. Special Achievement - Outstanding Achievement in Profitability Ratio – Cluster Infrastructure

1. PT. Jasa Marga (Persero) Tbk

2. PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk

IV. Special Achievement - Outstanding Achievement in Liquidity Ratio – Cluster Non

Infrastructure

1. PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)

2. PT Pupuk Kujang

3. PT. Surveyor Indonesia (Persero)

4. Perum LPPNPI (Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia)

V. Special Achievement - Outstanding Achievement in Solvability Ratio – Cluster Non Infrastructure

1. PT Petrokimia Gresik

2. PT Timah Tbk3

3. PT Kawasan Industri Medan (Persero)

4. Perum LPPNPI (Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia)



VI. Special Achievement - Outstanding Achievement in Activity Ratio – Cluster Infrastructure

1. PT Brantas Abipraya (Persero)

VII. Special Award

PT Pupuk Sriwidjaja Palembang - Outstanding Achievement in Production

Myland, CFO - PT Jasa Raharga - Excellent in Managing Capital & Risk of State-owned Insurance Company

VIII. Best CEO

Arief Mulyadi, PT Permodalan Nasional Madani – Most Admired CEO – Who Has Successfully

Transformed in Enriching Ultra Microcredit Rights System

Ira Puspadewi, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) – Most Admired CEO - Who Has Successfully Made

Further Humanistic, Well-Arranged, and Profitable Cross Services

Arsal Ismail, PT Bukit Asam - Special Appreciation for Green Initiative

IX. Best CFO

1. Farida Thamrin, CFO PT Bukit Asam, Tbk - Best CFO: Excellent In Enterprise Risk Management.

2. Sigit Prastowo, CFO PT Bank Mandiri (Persero), Tbk - Best CFO: Excellent In Finance Transformation

3. Emma Sri Martini, CFO PT Pertamina (Persero) - Best CFO: Excellent In Cost Efficiency & Productivity Program

