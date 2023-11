Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini Berpotensi Rebound

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada hari, Jumat (17/11/2023) ini berpotensi rebound

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada hari, Jumat (17/11/2023) ini berpotensi rebound setelah mengalami pelemahan pada perdagangan kemarin.

Rupiah ditutup melemah pada Kamis, (16/11/2023). Pelemahan ini terjadi seiring dengan rilis data belanja ritel AS per Oktober 2023.

Mengutip data Bloomberg, rupiah ditutup melemah 20,50 poin atau 0,13% menuju level Rp15.554,5 per dolar AS. Adapun indeks dolar AS menguat 0,08% ke posisi 104,47.

Sementara itu, Mata uang lain di kawasan Asia ditutup bervariasi. Won Korea, semisal, menguat 0,28%, sedangkan Yen Jepang turun 0,03%, dan yuan China turun 0,13%. Adapun baht Thailand menguat 0,21%, dolar Singapura tumbuh 0,04%, ringgit Malaysia melemah 0,54%.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi menyampaikan bahwa menguatnya penjualan ritel AS telah mendorong ketidakpastian The Fed. Sebab, belanja ritel negeri Paman Sam terus bertahan sampai dengan Oktober 2023.

“Angka tersebut agak mengimbangi optimisme atas penurunan inflasi AS baru-baru ini, mengingat hal tersebut masih dapat menimbulkan tekanan harga yang besar dalam beberapa bulan mendatang,” ujarnya dalam riset harian, Kamis (16/11).

Dia menambahkan inflasi juga masih jauh di atas target tahunan The Fed sebesar 2%, sehingga data penjualan ritel mendorong rebound dolar dan imbal hasil treasury yang pada akhirnya menekan emas dan menghentikan reli logam kuning selama dua hari.

Dari sisi internal, Bank Indonesia (BI) menilai surplus Neraca Perdagangan Indonesia pada Oktober 2023 memperkuat ketahanan eksternal perekonomian Indonesia lebih lanjut.

Ke depan, BI akan terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah dan otoritas lain untuk terus meningkatkan ketahanan eksternal dan mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Adapun surplus neraca perdagangan Oktober 2023 bersumber dari berlanjutnya surplus neraca perdagangan nonmigas yang mencapai US$5,31 miliar, relatif stabil dibandingkan dengan capaian pada bulan sebelumnya sebesar US$5,33 miliar.

Kinerja positif tersebut didukung oleh tetap kuatnya ekspor nonmigas terutama komoditas batubara, produk logam mulia dan perhiasan, serta produk manufaktur alas kaki dan besi baja.

Berdasarkan negara tujuan, ekspor nonmigas ke China, AS, dan India tetap menjadi kontributor utama ekspor. Sementara itu, impor nonmigas tetap menunjukkan penguatan sejalan dengan berlanjutnya perbaikan aktivitas ekonomi.

Ibrahim memperkirakan nilai tukar rupiah pada perdagangan besok, Jumat (17/11) akan bergerak fluktuatif tetapi ditutup melemah di rentang Rp15.530 – Rp15.600.