Penguatan Saham BRPT, EXCL, ADRO Belum Dorong Indeks Bisnis-27

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Penguatan saham BRPT, EXCL, hingga ADRO belum mampu mengangkat performa Indeks Bisnis-27 yang melemah bersama IHSG hari ini, Jumat (10/11/2023).

Indeks Bisnis-27 ditutup melemah 0,76% atau 4,36 poin menjadi 566,47 hari ini, setelah bergerak di rentang 565,11-570,84.

Di deretan saham top gainers Indeks Bisnis-27, saham BRPT naik 9,81%, EXCL 2,30%, ADRO 1,22%, ICBP 1,20%, dan MAPI 1,20%. Di sisi lain, di deretan saham top losers, AKRA melemah 2,71%, JSMR 2,68%, BBRI 2,40%, CTRA 2,21%, dan ISAT 2,13%.

Sementara itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah ke level 6.809,26 pada perdagangan hari ini, Jumat, (10/11/2023).

Berdasarkan data RTI Business pukul 16.00 WIB, IHSG terkoreksi 0,42% atau 28,97 poin dari penutupan perdagangan hari sebelumnya. Indeks komposit bergerak di rentang 6.801,91 hingga 6.843,95 pada perdagangan hari ini.

Sebanyak 15,73 miliar saham diperdagangkan dengan nilai transaksi sebesar Rp7,39 triliun dalam 985.204 kali transaksi. Sebanyak 184 saham yang menguat, saham yang melemah sebanyak 333 dan saham stagnan sebanyak 227.

Saham paling laris diperdagangkan har ini yaitu saham milik Prajogo Pangestu, PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) dengan nilai transaksi mencapai Rp1 triliun. Saham BRPT terpantau melesat 9,81% ke level Rp1.175 per saham. Diposisi selanjutnya ada saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) dengan nilai transaksi Rp579,3 miliar, saham BBRI terpantau terkoreksi 2,40% ke level 5.075 per saham.

Selanjutnya saham terlaris di isi oleh saham PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) yang juga terkoreksi ke level Rp8.825 per saham atau turun 1,94%. Adapun nilai transaksi BBCA hari ini tercatat senilai Rp450,1 miliar.

Adapun, emiten berkapitalisasi pasar jumbo atau big caps yang parkir di zona hijau yakni saham BYAN milik konglomerat Low Tuck Kwong yang naik 1,07% ke level Rp18.850 per saham. Sementara saham BBNI stagnan di level Rp4.860 per saham, dan PGEO terkoreksi 2,79% ke posisi Rp1.220 per saham.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News