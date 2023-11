Peluncuran Iphone 15 & Euphoria bagi Blibli (BELI)

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Sejak menjadi authorised reseller produk Apple dari tahun lalu, PT Global Digital Niaga Tbk. (BELI) atau Blibli terus meningkatkan ekspansi pelayanan melalui inovasi ekosistem terintegrasi yang mengombinasikan penawaran online dan toko offline. Blibli pun sukses menangkap animo yang besar terhadap permintaan iPhone 15 series dan memberikan pengalaman belanja lebih tinggi bagi para Apple fanboy.

Euforia pemesanan iPhone 15 series sudah terjadi bahkan sebelum resmi hadir di Indonesia sejak 27 Oktober 2023. Antrean Apple fanboy atau penggemar fanatik produk teknologi Apple mengular di berbagai daerah. Antusiasme itu tak hanya terlihat di toko-toko offline, sesi pre-order iPhone 15 series juga membeludak secara online di sejumlah saluran authorised reseller, salah satunya melalui Blibli.

Mengutip data TrendForce, jika penjualan iPhone 15 berhasil lebih baik dari ekspektasi pasar, Apple dapat muncul sebagai penjual ponsel pintar nomor satu dalam hal penjualan, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagi Apple Fanboy, peluncuran iPhone 15 menjadi momentum yang dinantikan.

Loyalitas terhadap brand kenamaan yang didirikan Steve Jobs inilah yang dimanfaatkan oleh lokapasar Blibli. Emiten berkode saham BELI ini pun memanfaatkan momentum tersebut dengan menggelar Midnight Launch di Jakarta dan Surabaya, bertepatan dengan peluncuran iPhone 15 secara resmi di Indonesia.

Sebagai, Apple Authorised Reseller di Indonesia, Blibli memberikan pengalaman belanja lebih bagi para pecinta iPhone mendapatkan gadget seri teranyar. BELI memahami beragam pertimbangan ketika pelanggan hendak membeli gadget incarannya, seperti orisinalitas dan mutu produk, penawaran harga, sampai kualitas layanan purnajual.

Blibli juga menghadirkan rangkaian fitur dan layanan bernilai tambah bagi pelanggan, mulai dari buyback guarantee, tukar tambah dengan jaminan harga terbaik, cicilan 0%, dan gratis biaya layanan melalui berbagai mitra pembayaran.

Blibli juga menjadi satu-satunya authorised reseller yang memberikan bonus proteksi kepada pelanggan dengan garansi hingga 12 bulan untuk melindungi gadget dari kerusakan akibat pecah atau terendam air. Garansi produk Apple di Blibli berlaku di semua Apple Service Center di Indonesia.

Pembelian produk Apple maupun produk elektronik lainnya di Blibli didukung oleh program loyalitas omnichannel yang terintegrasi yakni Blibli Tiket Rewards. Fitur ini memungkinkan pelanggan menikmati berbagai manfaat di dalam ekosistem Blibli Tiket.

Ekspansi layanan melalui inovasi ekosistem omnichannel yang terintegrasi telah mendorong pertumbuhan kinerja BELI terutama dari segmen ritel third-party (3P) yang per semester I/2023 mencatatkan pertumbuhan total processing value (TPV) sebesar 81% menjadi Rp25,8 triliun. Pertumbuhannya terhadap pendapatan bersih pun melejit 710% menjadi Rp567 miliar.

Harus diakui, pertumbuhan kinerja segmen 3P sangat didorong oleh peningkatan kinerja yang kuat pada kategori gaya hidup yang didukung dari pemulihan bisnis perjalanan daring setelah pembukaan kembali pembatasan akibat pandemi di Indonesia, serta kontribusi yang lebih tinggi pada kategori produk digital dan lainnya.

Selanjutnya, program loyalitas Blibli Tiket Rewards semakin diperluas sehingga tersedia bagi konsumen Ranch Market. Dengan demikian, Blibli Tiket Rewards mampu menyediakan dan menawarkan berbagai manfaat lebih seluruh pelanggan di dalam ekosistem Blibli Tiket.

Emiten lokapasar ini pun mengandalkan segmen toko fisik sebagai salah satu motor pertumbuhannya. Kinerja TPV pada segmen ini bertumbuh sebesar 19% menjadi Rp2,32 triliun pada semester I/2023.

Pertumbuhan terutama didorong oleh peningkatan kinerja pada gerai-gerai consumer electronics kelolaan BELI, khususnya melalui pembukaan beberapa gerai “hello” (gerai merek-tunggal Apple) yang baru selama periode ini. Hal ini menghasilkan kenaikan pendapatan neto pada segmen ini sebesar 18% menjadi Rp2,06 triliun pada semester I/2023.

Pada periode kuartal II/2023, BELI telah menambah sejumlah 14 gerai consumer electronics demi mendorong kinerja omnichannel.

BELI juga sedang dalam pembangunan gudang raksasa baru di Marunda Center, Bekasi, yang diharapkan dapat beroperasi secara bertahap mulai 2024. Perusahaan mengharapkan gudang berkonsep green ini dapat memproses hingga 10.000 barang pesanan per jam, serta menjadi pusat rantai pasokan dan pemenuhan permintaan.

PROSPEK POSITIF SAHAM BLIBLI

Analis KB Valbury Sekuritas Devi Harjoto menerangkan dalam risetnya momentum musim liburan hingga pemulihan ekonomi bakal menjadi faktor pendorong peningkatan TPV BELI.

Selain itu, perseroan juga memperbanyak line-up outlet monobrand melalui peluncuran gerai reseller resmi Apple, ditandai dengan dibukanya 4 gerai baru dan penambahan 7 gerai lebih banyak lagi tahun ini, sambil menggabungkannya ke fitur daringnya.

"Kami optimistis akan hal ini penyertaan merek akan meningkatkan TPV dan margin-nya mengingat branding Apple yang kuat di kalangan pelanggan menengah hingga tinggi yang juga ingin dimanfaatkan oleh BELI," katanya.

Analis BCA Sekuritas Andre Benas bahkan masih memproyeksikan BELI dapat mencapai EBITDA positif pada 2024. Hal ini didorong oleh kinerja kuat dari segmen toko fisik yang digabungkan dengan pertumbuhan segmen first party (1P) dan 3P yang menjadi mesin BELI menuju profitabilitas.

Dia memperkirakan BELI mampu mempertahankan Take Rate dibandingkan dengan 2022. Dia memperkirakan Take Rate segmen 1P/3P/Institusi/Toko Fisik masing-masing 4%/4,6%/3%/22% pada 2023. Dengan demikian, Take Rate konsolidasi sebesar 5,3%.

Selain itu, potensi peningkatan permintaan barang berbasis pengalaman berpotensi meningkat pada 2024 yang dapat menghasilkan angka 3P yang lebih baik pada periode tersebut. BCA Sekuritas memperkirakan nilai perusahaan sebesar Rp59,7 triliun untuk BELI pada 2024 dan menerapkan diskon 60% kepada perusahaan sejenis di dunia dan menghasilkan rasio P/S (harga terhadap penjualan) sebesar 2,2x.

"Penyesuaian ini membuat kami menetapkan target harga (TP) yaitu Rp510/saham, sehingga kami mempertahankan rekomendasi BUY untuk BELI berdasarkan penilaian kami terhadap potensi dan prospek pertumbuhannya," tulis Andre dalam risetnya.

Sementara itu, Valbury merekomendasikan BUY saham BELI dan menetapkan target harga Rp559 per saham. Target harga ini menyiratkan P/TPV sebesar 0,6x pada 2023 dan P/gross revenue sebesar 3,4x. Valbury mempertimbangkan jaringan online-offline terintegrasi perusahaan ditambah dengan cabang gaya hidup dan perjalanan, menjadi titik keunggulan terkuat dan penerima manfaat utama dari transisi ini fase endemi.

"Selain itu, kami juga mencatat bahwa monetisasi BELI lebih baik jika dikapitalisasi toko fisik akan menjadi katalis positif bagi kinerjanya di masa depan," terang Devi dalam riset yang dikutip Bisnis.

