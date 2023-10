Mitsui Borong Saham Anak Usaha Sekar Laut (SKLT) Rp150 Miliar

PT Pangan Lestari yang merupakan anak perusahaan PT Sekar Laut Tbk bidang logistik bekerja sama dengan perusahaan Jepang Mitsui & Co., Ltd.

Bisnis.com, SURABAYA — Grup Mitsui melakukan pembelian Rp150 miliar saham anak usaha PT Sekar Laut Tbk. (SKLT) untuk kerjasama di bidang logistik.

PT Pangan Lestari yang merupakan anak perusahaan PT Sekar Laut Tbk bidang logistik bekerja sama dengan perusahaan Jepang Mitsui & Co., Ltd untuk mengembangkan kapasitas logistik, distribusi dan ritel dengan membangun cold storage maupun dry storage di Indonesia.

Untuk itu, Mitsui membeli sebagan saham PT Pangan Letari senilai Rp150 miliar dari SKLT. Transaksi dilakukan pada Senin (16/10/2023).

"Tujuan Perjanjian ini terkait masuknya investasi dari Mitsui di anak perusahaan PT Pangan Lestari," papar John C. Gozali, Direktur SKLT, dalam keterangan resmi.

Setelah transaksi, kepemilikan SKLT di PT Pangan Lestari berkurang dari 99% menjadi 77,8%. Adapun, pelaksanaan investasi diperkirakan sebelum 31 Desember 2023.

Presiden Direktur Pangan Lestari Tjahjono Haryono menjelaskan dalam kerja sama ini nantinya Mitsui akan menyetorkan modal tambahan di Pangan Lestari untuk pengembangan cold and dry coldstorage.

“Selain menyetorkan modalnya, Mitsui juga akan ikut menempatkan manajemen mereka di Pangan Lestari untuk membantu dan terlibat dalam kegiatan operasional agar pengembangan cold and dry storage dan warehouse ini ke depan bisa lebih besar,” jelasnya seusai penandatanganan kerja sama Pangan Lestari & Mitsui, Senin (16/10/2023).

Menurutnya, logistik dan distribusi yang terintegrasi di Indonesia masih belum optimal. Untuk itu Pangan Lestari menggandeng Mitsui yang dianggap memiliki pola persiapan logistik yang lebih bagus dengan kelebihan yang efisien. “Dari kerja sama ini nanti kami bisa transfer tekonologi dari mereka,” imbuhnya.

Tjahjono memaparkan, rencananya pengembangan storage dilakukan di Jakarta untuk tahap awal. Diperkirakan dalam waktu dua tahun atau 2025 sudah bisa beroperasi.

“Dengan adanya kerja sama ini kapasitas logistik kita akan bertambah 2,5 - 3 kali dari posisi sekarang memuat 3.300 pallet position (cold dan dry). Maka nanti akan menjadi 10.000-an,” imbuhnya.

Pangan Lestari sendiri merupakan perusahaan yang mendistribusikan berbagai produk makanan, mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga produk makanan beku, kepada pengecer besar, restoran, hotel, dan pelanggan lainnya di seluruh Indonesia dengan memanfaatkan rantai logistik suhu ruang dan pendingin yang kuat.

GM of Retail Departement Mitsui & Co., Ltd, Mitsuhiro Goto mengatakan Mitsui menilai potensi pasar di Indonesia saat ini sangat besar karena memiliki jumlah penduduk hingga 270 juta jiwa sehingga sangat cocok untuk pengembangan cold dan dry storage.

“Sektor makanan beku dan dingin ini akan terus berkembang di Indonesia karena pasarnya sangat besar, apalagi dengan Sekar Group dan Pangan Lestari punya produk berbasis hasil laut dengan kualitas tinggi,” katanya.

Selain itu, tambahnya, Mitsui sendiri memiliki bisnis di beberapa negara seperti Amerika Serikat dan China. Untuk itu Mitsui akan membawa pengalaman bagi Pangan Lestari untuk sektor distirbusi produk di negara tersebut.

