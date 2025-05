Investor Jangan Terlewat, Cum Dividen HEAL, TOWR & SKLT Hari Ini (2/5)

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Sederet emiten di pasar modal seperti HEAL, TOWR hingga SKLT menjadwalkan cum dividen pada hari ini, Jumat (2/5/2025). Besaran dividen secara total mencapai miliaran rupiah.

Perlu diketahui, cum date atau tanggal cum dividen merupakan tanggal terakhir bagi investor yang ingin membeli saham tertentu dan berhak untuk mendapatkan dividen perusahaan yang telah diumumkan. Untuk bisa mendapat dividen, maka investor perlu membeli saham tersebut sebelum atau pada tanggal cum dividen.

Sementara itu, ex date atau tanggal ex dividen merupakan hari pertama saat pemegang saham tidak berhak lagi mendapatkan dividen dari suatu perusahaan. Tanggal ex dividen dijadwalkan satu hari kerja setelah tanggal cum dividen.

Untuk diketahui, emiten pengelola rumah sakit Hermina, PT Medikaloka Hermina Tbk. (HEAL) menyepakati pembagian dividen sebesar Rp161 miliar atau setara Rp10,5 per saham dalam rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) pada pekan lalu.

Jumlah dividen tahun buku 2024 itu meningkat 25,53% dibandingkan dividen per saham tahun sebelumnya yang mencapai Rp8,5 per saham atau Rp130,61 miliar.

Direktur Utama HEAL Hasmoro mengatakan kenaikan dividen sejalan dengan kinerja positif yang diraih perseroan sepanjang tahun lalu. Pada 2024, HEAL tercatat meraih laba bersih senilai Rp689 miliar atau tumbuh 23,3% year on year (YoY).

Sementara itu, pendapatan bersih HEAL juga tumbuh 16,13% secara tahunan menjadi Rp6,71 triliun. Hal tersebut juga seiring tumbuhnya kinerja operasional perseroan, baik dari sisi layanan rawat jalan maupun rawat inap.

Pada tahun lalu, Hermina telah melayani Pasien Rawat Jalan (RWJ) sebanyak lebih dari 8,8 juta pasien dan Pasien Rawat Inap (RWI) mencapai 710.563 pasien.

“Selain kenaikan jumlah pasien RWI dan RWJ, faktor pendorong pertumbuhan kinerja keuangan perseroan berasal dari kenaikan tarif rumah sakit serta penghematan cost yang lebih baik dibanding 2023,” ujar Hasmoro dalam siaran pers, Rabu (23/4/2025).

Sementara itu, emiten menara Grup Djarum PT Sarana Menara Nusantara Tbk. (TOWR) berencana menebar dividen tunai tahun buku 2024 senilai Rp500 miliar.

Corporate Secretary Sarana Menara Nusantara Monalisa Irawan mengatakan rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) TOWR yang di gelar 23 April lalu memutuskan untuk membagikan dividen final sebesar Rp9,9 per saham. Dengan demikian, total dividen final yang akan dibagikan TOWR adalah sekitar Rp500 miliar untuk 51 miliar saham.

Dividen TOWR akan dibagikan pada 21 Mei 2025. Adapun, batas akhir periode perdagangan saham dengan hak dividen (cum dividen) di pasar reguler dan pasar negosiasi pada 2 Mei 2025.

"Total dividen, termasuk interim sebesar Rp800 miliar," kata Monalisa, Rabu (23/4/2025).

Dividen itu sekitar 24% dari laba bersih TOWR yang mencapai Rp3,33 triliun pada 2024. Laba bersih itu meningkat 2,53% dari realisasi pada 2023 yang sebesar Rp3,25 triliun.

Adapun jumlah dividen final ini tercatat turun dibandingkan dengan tahun buku 2023. Tahun lalu, TOWR membagikan dividen final sebesar Rp901,3 miliar, atau sebesar Rp18,1 per saham. Jumlah dividen final tersebut membuat total dividen final TOWR untuk tahun buku 2023 menjadi sebesar Rp1,2 triliun.

Adapun, PT Sekar Laut Tbk. (SKLT) berencana membagikan Dividen tunai untuk periode tahun buku 2024 dengan total Rp57 miliar.

Manajemen SKLT dalam keteranganya pekan lalu, Jumat (25/4) menuturkan bahwa pembagian dividen ini sesuai dengan hasil RUPS Tahunan yang digelar pada tanggal 23 April 2025 sebesar Rp9 per lembar saham.

Rangkaian pembagian dividen SKLT tersebut terpantau memasuki periode cum dividen di pasar reguler dan negosiasi pada hari ini, Jumat (2/5/2025). Sementara pembayaran dividen SKLT diagendakan pada 22 Mei 2025.

Berikut Daftar Cum Dividen 3 Emiten Hari Ini, Jumat 2 Mei 2025:

PT Medikaloka Hermina Tbk. (HEAL) Rp10,5 per Saham PT Sarana Menara Nusantara Tbk. (TOWR) Rp9,9 per Saham PT Sekar Laut Tbk. (SKLT) Rp9 per Saham

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.