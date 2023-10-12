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Saham BREN Mentok ARA, Kapitalisasi Pasar Rp252 Triliun Salip ASII, TPIA, BBNI

Kapitalisasi pasar BREN milik Prajogo Pangestu di Bursa Efek Indonesia menyalip BBNI, Chandra Asri (TPIA), dan Astra International (ASII).
Hafiyyan
Hafiyyan - Bisnis.com
Kamis, 12 Oktober 2023 | 11:15
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Kapitalisasi pasar BREN milik Prajogo Pangestu di Bursa Efek Indonesia menyalip BBNI, Chandra Asri (TPIA), dan Astra International (ASII). /baritopacific
Kapitalisasi pasar BREN milik Prajogo Pangestu di Bursa Efek Indonesia menyalip BBNI, Chandra Asri (TPIA), dan Astra International (ASII). /baritopacific

Bisnis.com, JAKARTA - PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) memperkuat posisinya dalam daftar 10 emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Kapitalisasi pasarnya menyalip PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. (TPIA), dan PT Astra International Tbk. (ASII).

Entitas Grup Barito milik konglomerat Prajogo Pangestu itu baru mencatatkan saham perdana setelah menyelesaikan proses IPO pada Senin (9/10/2023) di harga Rp780. Setelah itu, kapitalisasi pasar BREN langsung melejit.

Pada Selasa (10/9/2023), saham BREN mentok Auto Reject Atas (ARA) ke Rp1.215 sehingga kapitalisasi pasarnya melejit menjadi Rp163 triliun. BREN pun menempati emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar ke-10.

Selanjutnya, pada perdagangan Rabu (11/10/2023) saham BREN kembali melesat 24,69 persen atau 300 poin menjadi Rp1.515. Kapitalisasi pasar BREN pun mencapai Rp202,69 triliun. BREN menempati posisi ke-9 market cap terbesar, melewati BBNI.

Terkini, pada perdagangan Kamis (12/10/2023) pukul 11.2 WIB, saham BREN kembali melesat mentok ARA 24,75 persen atau 375 poin menjadi Rp1.890. Kapitalisasi pasarnya mencapai Rp252,86 triliun.

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Kapitalisasi pasar BREN kembali melampaui BBNI senilai Rp199,5 triliun. BREN bahkan menyalip emiten Grup Barito lainnya, yakni TPIA dengan kapitalisasi pasar Rp233,5 triliun.

Selanjutnya, BREN mengkudeta posisi PT Astra International Tbk. (ASII) dengan kapitalisasi pasar Rp240,88 triliun.

Dengan demikian, terkini BREN menjadi emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar ke-7 di Bursa Efek Indonesia. Posisi ini tentunya masih dapat berubah hingga penutupan perdagangan hari ini.

Sementara itu, berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) per Rabu (11/10/2023), PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) berada di urutan pertama dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp1.089 triliun. Di posisi kedua, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) tercatat memiliki market cap sebesar Rp788 triliun. 

Selanjutnya, PT Bayan Resources Tbk. (BYAN) yang memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp618 triliun. PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) menyusul sebesar Rp559 triliun, kemudian PT Amman Mineral Internasional Rp482 triliun.

Di posisi ke-6 ada PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) Rp374 triliun, kemudian PT Astra International Tbk. (ASII) Rp245 triliun. Adapun, PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) terlempar dari posisi 10 besar.

Daftar Top 10 Emiten Kapitalisasi Pasar Terbesar (Rp triliun)*

BBCA (1.089)
BBRI (788)
BYAN (618)
BMRI (559)
AMMN (482)
TLKM (374)
ASII (245)
TPIA (233)
BREN (203)
BBNI (191)

*per 11 Oktober 2023

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Penulis : Hafiyyan
Editor : Hafiyyan

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