Salip BBNI, BREN Jadi Emiten ke-9 Terbesar di BEI

Bisnis.com, JAKARTA - PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) masuk ke dalam daftar 10 emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Kapitalisasi pasarnya menyalip PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI).
Entitas Grup Barito milik konglomerat Prajogo Pangestu itu baru mencatatkan saham perdana setelah menyelesaikan proses IPO pada Senin (9/10/2023). Setelah itu, kapitalisasi pasar BREN langsung melejit.
Pada Selasa (10/9/2023), saham BREN mentok Auto Reject Atas (ARA) ke Rp1.215 sehingga kapitalisasi pasarnya melejit menjadi Rp163 triliun. BREN pun menempati emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar ke-10.
Terkini pada perdagangan Rabu (11/10/2023) saham BREN kembali melesat 24,69 persen atau 300 poin menjadi Rp1.515. Kapitalisasi pasar BREN pun mencapai Rp202,69 triliun.
Kapitalisasi pasar BREN menyalip BBNI senilai Rp191 triliun. BREN bahkan membuntuti emiten Grup Barito lainnya, yakni PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. (TPIA) dengan kapitalisasi pasar Rp233 triliun di posisi ke-8.
Sementara itu, berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) per Rabu (11/10/2023), PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) berada di urutan pertama dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp1.089 triliun. Di posisi kedua, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) tercatat memiliki market cap sebesar Rp788 triliun.
Baca Juga
Selanjutnya, PT Bayan Resources Tbk. (BYAN) yang memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp618 triliun. PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) menyusul sebesar Rp559 triliun, kemudian PT Amman Mineral Internasional Rp482 triliun.
Di posisi ke-6 ada PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) Rp374 triliun, kemudian PT Astra International Tbk. (ASII) Rp245 triliun. Adapun, PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) terlempar dari posisi 10 besar.
Daftar Top 10 Emiten Kapitalisasi Pasar Terbesar (Rp triliun)*
BBCA (1.089)
BBRI (788)
BYAN (618)
BMRI (559)
AMMN (482)
TLKM (374)
ASII (245)
TPIA (233)
BREN (203)
BBNI (191)
*per 11 Oktober 2023
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News