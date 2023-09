Rupiah Ditutup Menguat ke Rp15.460, Dolar AS Keok

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup menguat pada perdagangan akhir pekan ini, Jumat (29/9/2023).

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) ditutup menguat pada perdagangan akhir pekan ini, Jumat (29/9/2023).

Mengutip data Bloomberg, rupiah dibuka menguat 60 poin atau 0,39 persen menuju level Rp15.460 per dolar AS. Adapun indeks dolar AS merosot 0,49 persen ke 105,70

Sementara itu, mata uang lain di kawasan Asia mayoritas ditutup menguat. Won Korea, semisal, menguat 0,63 persen, yuan China naik 0,19 persen, serta rupee India menguat 0,13 persen. Selanjutnya ringgit Malaysia naik 0,44 persen dan baht Thailand menguat 0,26 persen.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memperkirakan rupiah hari ini akan bergerak fluktuatif seiring dengan masih tingginya dolar AS.

Dia mengatakan bahwa dolar AS bergerak stabil pada hari Rabu (27/9/2023) mendekati level tertinggi baru dalam 10 bulan di tengah kekhawatiran kenaikan suku bunga AS. Sementara itu, euro dan poundsterling jatuh ke posisi terendah dalam enam bulan.

Menurut Ibrahim, sentimen datang dari nada hawkish dalam pertemuan Federal Reserve baru-baru ini, menandai kemungkinan bahwa bank sentral perlu menaikkan suku bunga lebih lanjut setelah menghentikan siklus kenaikan suku bunga pada minggu lalu.

Hal tersebut akhirnya membuat imbal hasil Treasury AS melonjak dalam beberapa hari terakhir lantaran para pedagang tengah menyesuaikan diri dengan kondisi moneter, yang tetap ketat lebih lama dari perkiraan semula.

Sementara itu, dari dalam negeri kenaikan harga minyak mentah dunia akibat dihentikannya ekspor bensin dan solar dari Rusia ke Eropa dan Inggris membuat harga bensin dan solar terus mengalami kenaikan.

Dengan musim dingin yang akan datang sebentar lagi, hal tersebut membuat harga-harga komoditas lainnya ikut merangkak naik dan akan berdampak ke inflasi inti.

“Begitu pula Indonesia yang masih impor minyak mentah, sehingga kebutuhan dolar untuk impor minyak mentah tersu meningkat akibat penguatan dolar," kata Ibrahim dalam risetnya, dikutip pada Jumat (29/9/2023).

Di sisi lain pemerintah mengantisipasi permintaan dolar yang cukup besar di akhir kuartal III/2023, di mana banyak perusahaan yang listing di Bursa, baik perusahaan BUMN maupun swasta haru membagikan dividen ke investor.

Periode pencairan dividen setiap tahunnya biasanya terjadi pada Mei dan September 2023. Permintaan dolar AS di dalam negeri akan meningkat 1-2 bulan sebelum pencairan dividen.

"Ini juga yang menjadi alasan rupiah berada dalam tren pelemahan hingga saat ini," ujarnya.

