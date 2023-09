Hexindo Adiperkasa (HEXA) Tebar Dividen Rp638 Miliar, Simak Jadwalnya

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten alat berat PT Hexindo Adiperkasa Tbk. (HEXA) menyampaikan akan menebar dividen senilai US$41,29 juta atau setara Rp638,6 miliar (kurs Jisdor Rp15.464 per dolar AS) pada 27 Oktober 2023.

Corporate Secretary Hexindo Adiperkasa Listiana Kurniawati dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) mengatakan HEXA akan membagikan dividen US$41,29 juta. Sementara itu, dividen per saham yang akan dibagikan adalah US$0,049 per saham atau setara Rp760,21 per saham.

Dia melanjutkan tanggal cum dividen HEXA di pasar reguler dan pasar negosiasi pada 5 Oktober 2023. Kemudian, tanggal ex dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi adalah pada 6 Oktober 2023.

Kemudian tanggal cum dividen di pasar tunai pada 9 Oktober 2023, dan ex dividen di pasar tunai pada 10 Oktober 2023. Sementara itu, tanggal daftar pemegang saham (DPS) yang berhak atas dividen tunai pada 9 Oktober 2023.

"Tanggal pembayaran dividen adalah pada 27 Oktober 2023," ucap Listiana, Jumat (29/9/2023).

Listiana menjelaskan, data keuangan yang mendasari pembagian dividen HEXA adalah laba bersih yang diatribusikan ke pemilik entitas induk per 31 Maret 2023 sebesar US$41,29 juta, dengan saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya sebesar US$10,32 juta.

Adapun dividen HEXA tahun ini tercatat berkurang apabila dibandingkan dengan tahun lalu. Tahun lalu, HEXA membagikan dividen senilai total US$44,06 juta sebagai dividen atau setara 80 persen dari laba bersih HEXA.

Dengan jumlah tersebut, pemegang saham akan mendapatkan dividen tunai sebesar US$0,052 per saham tahun lalu.

