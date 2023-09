Jasnita (JAST) Gandeng Sotech, Perkuat Bisnis Cloud

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Emiten teknologi PT Jasnita Telekomindo Tbk (JAST) melakukan penandatanganan MOU kerja sama untuk berkolaborasi dalam Sales Public Cloud, bersama PT Sosial Teknologi Indonesia (Sotech) pada Rabu (13/9/2023). Sotech merupakan salah satu Distributor Besar dalam pemasaran public cloud di Indonesia.

Corporate Secretary Jasnita Telekomindo Nathania Olinda mengatakan saat ini salah satu core bisnis JAST adalah sebagai penyelenggara solusi contact center bagi korporasi, pemerintahan, dan UKM.

“Beberapa korporasi yang menjadi client utama JAST sekarang, antara lain BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Mandiri Inhealth, Grab dan lain-lain, yang memiliki nasabah atau pelanggan yang sangat besar, produk yang bermacam-macam serta kanal customer service yang beragam, meliputi kanal voice, chat, dan media sosial seperti WhatsApp Business, Facebook, Instagram dan lainnya,” ujar Natahania dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (15/9/2023).

Dalam instansi pemerintahan daerah, JAST telah bekerja sama, dalam pemberian solusi penyelenggaraan layanan panggilan darurat 112, dengan jangkauan lebih dari 80 Kabupaten dan Kota.

“Selain itu, JAST turut menyediakan solusi dalam penyelenggaraan contact center, bagi instansi pemerintahan, seperti, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, SDPPI, APTIKA, BAKTI, Komite Ombusdman, Kementerian Keuangan, dan lain sebagainya,” tambah Nathania.

Sebagai informasi, saat ini SOTECH, merupakan salah satu partner Distributor terbesar Alibaba Cloud Indonesia.

Dalam event Partners Award & Appreciation Dinner 2023, yang diselenggarakan oleh Alibaba Cloud, pada Rabu (09/08/2023), SOTECH berhasil meraih penghargaan, kategori sebagai Best Technical Support.

Selain sebagai salah satu distributor terbesar Alibaba Cloud, SOTECH juga merupakan distributor bagi 3 pemain besar Public Cloud di Indonesia.

Nathania berharap, melalui kerja sama serta kolaborasi sales public Cloud ini, JAST dapat semakin memperkokoh bisnisnya dalam melayani para klien, baik dari sektor korporasi swasta maupun pemerintahan.

“Hasil kolaborasi ini, terbukti dengan telah adanya beberapa permintaan dari klien JAST untuk melayani kebutuhan public cloud mereka, baik cloud dalam fungsi sebagai Infrastructure as a Service (IAAS), Platform as a Service (PAAS), maupun Software as a Service (SAAS),” tutur Nathania. (Muhammad Omar Adibaskoro)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News