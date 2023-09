Daftar Sekuritas dan Kode Brokernya di Pasar Saham

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Dalam berinvestasi di pasar modal, seseorang memerlukan perusahaan efek. Perusahaan sekuritas merupakan salah satu perusahaan efek yang telah mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berdasarkan laman resmi OJK, perusahaan efek di Indonesia terbagi menjadi dua, yakni perusahaan sekuritas dan manajer investasi. Perusahaan sekuritas dapat melakukan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek, penjamin emisi efek, atau kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pengawas Pasar Modal.

Kegiatan usaha perantara pedagang efek atau broker-dealer merupakan kegiatan jual beli efek seperti saham dan obligasi untuk kepentingan sendiri atau pihak lain.

Sementara itu, penjamin emisi efek atau underwriter membantu calon emiten dalam melaksanakan penawaran umum saham (IPO).

Perusahaan sekuritas menjadi perantara bagi pembeli saham untuk membuka rekening saham. Tentunya, perusahaan sekuritas tersebut harus sudah memiliki izin sebagai perantara pedagang efek dari OJK.

Sampai akhir Agustus 2023 terdapat sebanyak 93 perusahaan sekuritas yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Berikut daftar 93 perusahaan sekuritas dan kode brokernya di pasar modal Indonesia. (Daffa Naufal Ramadhan)

Daftar Sekuritas dan Kode Brokernya

1. Ajaib Sekuritas Asia (XC)

2. Aldiracita Sekuritas Indonesia (PP)

3. Amantara Sekuritas Indonesia (YO)

4. Anugerah Sekuritas Indonesia (ID)

5. Artha Sekuritas Indonesia (SH)

6. Bahana Sekuritas (DX)

7. BCA Sekuritas (SQ)

8. Binaartha Sekuritas (AR)

9. BNC Sekuritas Indonesia (GA)

10. BNI Sekuritas (NI)

11. BRI Danareksa Sekuritas (OD)

12. Buana Capital Sekuritas (RF)

13. Bumiputera Sekuritas (ZR)

14. CGS-CIMB Sekuritas Indonesia (YU)

15. Ciptadana Sekuritas Asia (KI)

16. Clsa Sekuritas Indonesia (KZ)

17. Credit Suisse Sekuritas Indonesia (CS)

18. Danasakti Sekuritas Indonesia (PF)

19. Danatama Makmur Sekuritas (II)

20. DBS Vickers Sekuritas Indonesia (DP)

21. Dhanawibawa Sekuritas Indonesia (TX)

22. Dwidana Sakti Sekuritas (TS)

23. Ekokapital Sekuritas (ES)

24. Ekuator Swarna Sekuritas (MK)

25. Elit Sukses Sekuritas (SA)

26. Equity Sekuritas Indonesia (BS)

27. Erdikha Elit Sekuritas (AO)

28. Evergreen Sekuritas Indonesia (EL)

29. FAC Sekuritas Indonesia (PC)

30. Forte Global Sekuritas (FO)

31. Harita Kencana Sekuritas (AF)

32. Henan Putihrai Sekuritas (HP)

33. HSBC Sekuritas Indonesia (GW)

34. IMG Sekuritas (SC)

35. Ina Sekuritas Indonesia (RB)

36. Indo Capital Sekuritas (IU)

37. Indo Premier Sekuritas (PD)

38. Inti Fikasa Sekuritas (BF)

39. Inti Teladan Sekuritas (IT)

40. Investindo Nusantara Sekuritas (IN)

41. J.P. Morgan Sekuritas Indonesia (BK)

42. Jasa Utama Capital Sekuritas (YB)

43. KAF Sekuritas Indonesia (DU)

44. KB Valbury Sekuritas (CP)

45. KGI Sekuritas Indonesia (HD)

46. Kiwoom Sekuritas Indonesia (AG)

47. Korea Investment And Sekuritas Indonesia (BQ)

48. Lotus Andalan Sekuritas (YJ)

49. Macquarie Sekuritas Indonesia (RX)

50. Makindo Sekuritas (DD)

51. Mandiri Sekuritas (CC)

52. Masindo Artha Sekuritas (DM)

53. Maybank Sekuritas Indonesia (ZP)

54. Mega Capital Sekuritas (CD)

55. Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. (MU)

56. Mirae Asset Sekuritas Indonesia (YP)

57. MNC Sekuritas (EP)

58. Net Sekuritas (OK)

59. NH Korindo Sekuritas Indonesia (XA)

60. Nilai Inti Sekuritas (RO)

61. OCBC Sekuritas Indonesia (TP)

62. Pacific 2000 Sekuritas (IH)

63. Pacific Sekuritas Indonesia (AP)

64. Panca Global Sekuritas (PG)

65. Panin Sekuritas Tbk. (GR)

66. Paramitra Alfa Sekuritas (PS)

67. Phillip Sekuritas Indonesia (KK)

68. Phintraco Sekuritas (AT)

69. Pilarmas Investindo Sekuritas (PO)

70. Profindo Sekuritas Indonesia (RG)

71. Reliance Sekuritas Indonesia Tbk. (LS)

72. RHB Sekuritas Indonesia (DR)

73. Samuel Sekuritas Indonesia (IF)

74. Semesta Indovest Sekuritas (MG)

75. Shinhan Sekuritas Indonesia (AH)

76. Sinarmas Sekuritas (DH)

77. Stockbit Sekuritas Digital (XL)

78. Sucor Sekuritas (AZ)

79. Supra Sekuritas Indonesia (SS)

80. Surya Fajar Sekuritas (SF)

81. Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. (LG)

82. Trust Sekuritas (BR)

83. UBS Sekuritas Indonesia (AK)

84. Universal Broker Indonesia Sekuritas (TF)

85. UOB Kay Hian Sekuritas (AI)

86. Verdhana Sekuritas Indonesia (BB)

87. Victoria Sekuritas Indonesia (MI)

88. Wanteg Sekuritas (AN)

89. Waterfront Sekuritas Indonesia (FZ)

90. Webull Sekuritas Indonesia (GI)

91. Yuanta Sekuritas Indonesia (FS)

92. Yugen Bertumbuh Sekuritas (IP)

93. Yulie Sekuritas Indonesia Tbk. (RS)

