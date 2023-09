Medco Group dan Valmet Finlandia Garap Proyek Biomassa di Papua

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Medco Group milik keluarga Panigoro menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan perusahaan asal Finlandia, Valmet Technologies Oy untuk memulai proyek pengolahan biomassa di Merauke, Papua.

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Presiden Direktur Papua Project Medco Group Budi Basuki bersama Vice President, Energy Business Unit, Valmet Technologies Oy Aleksi Salmirinne, di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Helsinki pada 4 September 2023.

Duta Besar RI untuk Finlandia Ratu Silvy Gayatri menyaksikan penandatanganan MoU tersebut dan mendukung kerja sama di bidang biomassa yang dilakukan oleh kedua entitas bisnis.

Nota kesepahaman antara Medco dan Valmet merupakan realisasi penting dari MoU antara pemerintah Indonesia dan Finlandia mengenai kerja sama di bidang energi berkelanjutan, bersih, dan terbarukan serta efisiensi energi yang diperpanjang pada April 2022 silam.

Bahkan, biomassa yang menjadi fokus utama MoU Medco dan Valmet merupakan salah satu prioritas pemerintah kedua negara.

“Kolaborasi antara Medco dan Valmet sangat ideal dan saling melengkapi. Di satu pihak, Indonesia memiliki komitmen untuk melakukan transisi energi hijau, serta di sisi lain, Finlandia memiliki inovasi yang sangat maju di bidang teknologi bersih,” ujar Silvy, mengutip keterangan resmi Kementerian Luar Negeri, Kamis (7/9/2023).

Sementara itu, Budi Basuki menyebutkan misi Papua Project dengan dukungan Valmet yakni Brightening the Eastern Part of Indonesia with Biomass Power Plant. Pembangkit listrik tenaga biomassa (PLTBm) ini akan menjadi yang pertama di Papua.

Biomassa yang digunakan bersumber dari material woodchips. Penggunaan biomassa ini diproyeksikan dapat mengurangi penggunaan minyak diesel hingga 27,5 juta liter dalam lima tahun.

Bagi Valmet, nota kesepahaman dengan Medco merupakan langkah penting untuk merealisasikan berbagai solusi transisi energi bersih dan hijau. Dalam proyek Indonesia Timur ini Valmet menyediakan solusi efisiensi energi melalui teknologi biopower modul.

Modul dari Valmet dapat beroperasi di tempat yang sama dengan pembangkit tenaga diesel, tidak membutuhkan infrastruktur tambahan untuk transmisi listrik, tidak terpengaruh musim atau cuaca, dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan lokal dalam rantai pasok.

​Adapun bauran energi sebesar 15 persen dari PLTBm Papua Project dinilai menjadi awal yang menjanjikan untuk mendukung target pemerintah Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, yaitu 23 persen energi baru terbarukan pada 2025 dan 31 persen 2050.

Saham MEDC hari terpantau turun 2,54 persen atau 35 poin ke Rp1.345 per saham hingga 14.02 WIB. Price to earning ratio (PER) MEDC mencapai 6,84 kali dengan price to book value ratio (PBV) 1,35 kali dengan kapitalisasi pasar Rp33,81 triliun.

