Wall Street Memerah Tunggu Wangsit The Fed di Simposium Jackson Hole

Bisnis.com, JAKARTA -- Saham-saham Wall Street ditutup mendekati posisi terendah karena imbal hasil obligasi naik, dengan para investor mengamati pernyataan sejumlah pejabat The Fed dan menunggu pidato Jerome Powell untuk mendapatkan petunjuk mengenai prospek suku bunga.

Melansir dari Bloomberg, indeks Nasdaq 100 anjlok 2,2 persen yang merupakan hari terburuknya sejak 2 Agustus. Indeks Semikonduktor Philadelphia turun 3,4 persen. Indeks S&P 500 merosot 1,4 persen, setelah mencatatkan lonjakan 0,5 persen pada setengah jam pertama perdagangan.

Kesebelas kelompok industri semuanya melemah, dipimpin oleh penurunan pada sektor teknologi informasi dan layanan komunikasi. Dow Jones Industrial Average turun 1,1 persen dengan menjadi penurunan terburuk sejak awal Mei.

Imbal hasil obligasi naik tipis setelah data menunjukkan lebih sedikit pekerja yang mengajukan tunjangan pengangguran pada minggu lalu, sebuah tanda bahwa pasar kerja tetap tangguh meskipun tingkat suku bunga tinggi. Sebuah laporan terpisah mengatakan pesanan untuk barang-barang manufaktur tahan lama turun lebih dari perkiraan bulan lalu, seiring dengan memburuknya kondisi industri manufaktur.

Simposium The Fed di Jackson Hole, Wyoming, dimulai pada hari Kamis dan menampilkan berbagai pemimpin bank sentral, termasuk Jerome Powell pada hari Jumat. Investor sedang menunggu pernyataannya untuk mendapatkan petunjuk apakah bank sentral masih memiliki waktu lebih lama dalam siklus kenaikan suku bunganya.

Dua pejabat mengatakan para pengambil kebijakan mungkin sudah hampir menyelesaikan kenaikan suku bunga, sementara seorang pejabat menahan diri untuk tidak mengesampingkan kenaikan suku bunga lebih lanjut sampai inflasi sudah jelas berada pada jalur penurunan.

“Kami percaya arah pergerakan pasar dari sini akan sangat bergantung pada pengendalian The Fed dalam menaikkan suku bunga selama beberapa bulan ke depan, bahkan ketika mereka melihat angka inflasi mulai meningkat lagi,” tulis Brett Ewing, kepala strategi pasar di First Franklin Financial. Jasa.

Dengan hanya beberapa hari tersisa di bulan ini, S&P 500 dan Nasdaq 100 berada di jalur menuju bulan terburuknya tahun ini. Imbal hasil Treasury 10-tahun naik menjadi 4,22 persen dari 4,20 persen pada akhir Rabu dan turun dari 4,33% sehari sebelumnya, yang mendekati level tertinggi sejak 2007. Imbal hasil Treasury dua-tahun, yang lebih sensitif terhadap pergerakan kebijakan yang akan segera terjadi , berada di dekat 5 persen.

Nvidia, yang memiliki bobot terbesar keempat di S&P 500, mengambil alih pasar setelah saham-saham kehilangan sebagian keuntungan awalnya, dan para pedagang menghubungkan langkah tersebut dengan aksi ambil untung menyusul kenaikan besar saham tersebut pada tahun ini. tahun.

Produsen chip ini berada di garis depan dalam perlombaan kecerdasan buatan di seluruh industri dan menyampaikan perkiraan penjualan ketiga berturut-turut yang melampaui perkiraan Wall Street.

“Tampaknya ada sedikit kelesuan hari ini karena sektor semikonduktor dibuka dengan kuat karena sentimen tetapi kemudian dengan cepat jatuh ke zona merah,” dengan investor yang telah memperkirakan angka-angka yang kuat “mendapatkan keuntungan” setelah saham melonjak lebih dari $75 di masa lalu. dalam seminggu saja, tulis Louis Navellier, pendiri dan kepala investasi di Navellier & Associates.

Menjelang pernyataan Powell pada hari Jumat, Presiden Fed Bank of Boston Susan Collins mengatakan kepada Yahoo! Pembiayaan bahwa kenaikan suku bunga mungkin diperlukan, dan menambahkan bahwa dia tidak siap untuk memberi sinyal pada titik puncaknya.

Sementara itu, rekannya dari Philadelphia, Patrick Harker, memperkirakan suku bunga akan dipertahankan selama sisa tahun ini, dan berpendapat bahwa para pengambil kebijakan kemungkinan telah melakukan pengetatan yang cukup, dan mengatakan kepada CNBC bahwa “kita mungkin sudah melakukan cukup banyak hal.” Harker mengindikasikan dia belum siap untuk memprediksi kapan The Fed akan mulai menurunkan suku bunganya.

Sementara itu, mantan Presiden Fed St. Louis James Bullard mengatakan peningkatan aktivitas ekonomi musim panas ini dapat menunda rencana The Fed untuk menyelesaikan kenaikan suku bunga. Meskipun Bullard tidak lagi menjabat sebagai pembuat kebijakan bank sentral, pasar masih menghargai wawasannya mengenai keadaan perekonomian.

