Cuan dari Iklan Turun, Emiten Media Bakrie hingga Hary Tanoe Merana

Bisnis.com, JAKARTA – Turunnya cuan dari segmen iklan membuat kinerja keuangan emiten media milik Grup Bakrie, Hary Tanoesoedibjo, dan Eddy Kusnadi Sariaatmadja merana sepanjang enam bulan pertama 2023.

Berdasarkan laporan keuangan masing-masing perusahaan, pendapatan PT Visi Media Asia Tbk. (VIVA), PT Media Nusantara Citra Tbk. (MNCN), dan PT Surya Citra Media Tbk. (SCMA) kompak turun. Hal ini disebabkan oleh melemahnya cuan dari segmen iklan.

VIVA sepanjang semester I/2023 membukukan pendapatan usaha sebesar Rp619,22 miliar atau turun 32,27 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yakni Rp914,22 miliar. Seluruh segmen pos pendapatan ini tercatat menurun.

Pendapatan dari segmen iklan terkoreksi 32,76 persen year-on-year (YoY) menjadi Rp602,46 miliar. Adapun pendapatan noniklan turun 8,15 persen YoY menuju Rp16,75 miliar.

Pada periode yang sama, MNCN selaku induk dari saluran RCTI, GTV, MNCTV, dan iNews TV, mencatatkan pendapatan usaha sebesar Rp4,44 triliun atau turun 15,7 persen YoY.

Begitu pun dengan SCMA. Pendapatan pengelola saluran televisi SCTV dan Indosiar tersebut turun 4,15 persen secara tahunan menjadi Rp3,03 triliun pada semester I/2023.

Turunnya pendapatan dua emiten ini bermuara pada satu hal, yakni merosotnya pundi-pundi dari iklan TV free-to-air (FTA). Pendapatan iklan MNCN tercatat turun 18 persen YoY menjadi Rp3,88 triliun, sementara SCMA turun 4,85 persen ke Rp3,13 triliun.

Seiring dengan turunnya pendapatan, laba yang diakumulasikan ketiga emiten ini pada akhirnya melemah. VIVA membukukan rugi sebesar Rp504,95 miliar, sementara laba MNCN turun 37,96 persen YoY menjadi Rp746,19 miliar, dan laba SCMA merosot 88,75 persen YoY ke Rp69,36 miliar.

Perusahaan Kode Emiten Pendapatan Iklan H1-2023 Pendapatan Iklan H1-2022 Perubahan PT Visi Media Asia Tbk. VIVA Rp602,46 miliar Rp895,98 miliar -32,76% PT Media Nusantara Citra Tbk. MNCN Rp3,88 triliun Rp4,76 triliun -18,44% PT Surya Citra Media Tbk. SCMA Rp3,13 triliun Rp3,29 triliun -4,85%

Sumber: laporan keuangan, diolah

MNCN dalam keterangan resminya menyatakan penurunan pendapatan ini disebabkan oleh dampak berkelanjutan dari implementasi analog switch off (ASO) di Indonesia, serta diikuti dengan belanja iklan yang melunak sepanjang semester I/2023.

“Kami tidak dapat mengabaikan fakta bahwa analog switch off berdampak besar pada stasiun TV kami,” ujar Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo dalam keterbukaan informasi yang dikutip Bisnis pada Jumat (18/8/2023).

Meski demikian, Hary Tanoe menyatakan MNCN telah mendapatkan banyak kesempatan dan kemitraan, serta merambah ke bisnis hiburan, seperti konser, gim, dan usaha lainnya. Upaya ini ditempuh agar perseroan mampu mempertahankan keberhasilannya.

Sementara itu, Head of Investor Relation VIVA Arhya Winastu Satyagraha menuturkan bahwa ada kecenderungan wait and see dari para pengiklan dan agensi pada awal tahun. Oleh karena itu, dia berharap pasar iklan dapat kembali normal pada semester II/2023.

Analis Samuel Sekuritas Farras Farhan mengatakan bahwa geliat belanja iklan atau advertising expenditure (Adex) memang masih cenderung berkutat pada platform digital.

Berdasarkan data Nielsen terbaru, Adex Indonesia secara keseluruhan diperkirakan mencapai sekitar US$4,8 miliar sepanjang 2023. Dari jumlah ini, iklan daring menjadi kontributor utama dengan proyeksi mencapai US$2,18 miliar atau 45,5 persen dari total belanja iklan.

“Media digital masih menawarkan pertumbuhan yang lebih menguntungkan daripada FTA karena media digital diproyeksikan membukukan belanja iklan sebesar US$2,9 miliar pada 2027, menyumbang 51,2 persen dari total belanja iklan,” ujarnya.

Kondisi ini bukan tanpa sebab. Menurut Farras, perusahaan mengubah tren belanja iklan melalui kampanye di media sosial dan platform digital lain. Menurut berbagai penelitian, hal tersebut memberikan return on investment (ROI) rata-rata 95 persen pada kampanye perusahaan.

Farras mengatakan ROI tersebut dibenarkan karena iklan TV mengenakan biaya Rp 30-40 juta untuk konten 30 detik dengan penggunaan rata-rata 2,53 jam per hari, Adapun media sosial mengenakan biaya US$2,7 per 1.000 penayangan dengan penggunaan rerata 3,18 jam per hari.

“Ke depan, kami yakin pemutar media digital akan mendapat manfaat dari perubahan ini, menjadikan mereka investasi yang lebih layak daripada media konvensional,” pungkasnya.

Analis PT Ciptadana Sekuritas Asia Gani menilai rampungnya implementasi ASO akan mendorong pengiklan untuk kembali ke FTA-TV. Saat ini, progres program ASO sudah mencapai 95 persen dan ditargetkan rampung pada Agustus 2023.

Alasannya, pengiklan menghentikan atau menahan anggaran lantaran ASO berdampak pada penayangan lebih rendah, serta data pangsa penonton yang kurang akurat. Oleh sebab itu, Gani memperkirakan kuartal III/2023 akan memberikan hawa segar bagi emiten media.

“Kuartal III/2023 akan menjadi titik balik dan kami perkirakan akan ada pertumbuhan kuat pada semester II/2023 hingga semester I/2024,” ujarnya.

